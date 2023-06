Stand: 07.06.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neue Aale für die Flensburger Förde

Deutsche und dänische Fischer setzen am Freitag Aale in die Flensburger Förde. Es handelt sich dabei um vorgestreckte Aale. Das sind Glasaale, die auf fünf Gramm gemästet wurden. Olaf Jensen, Vorsitzender vom Förderverein zum Erhalt maritimer Lebensarten und Lebensräume in Rendsburg, sagte: "Es ist wichtig, weil der Aal eine Fischart ist, die nicht mehr ganz so häufig vorkommt und deswegen werden Aale auch ausgesetzt." Außerdem sei es wichtig, um die Artenvielvalt zu erhalten. Insgesamt werden 80.000 Aale vor Wassersleben ausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

"Letzte Generation" besprüht Privatjet auf Sylter Flughafen

Mitglieder des Bündnisses "Letzte Generation" haben am Dienstag einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen mit orangener Farbe beschmiert. Zuvor hatte die Gruppe laut Polizei einen Zaun durchtrennt und sich so Zutritt zum Flughafengelände verschafft. Nachdem die insgesamt fünf Protestierenden das Privatflugzeug besprüht hatten, rollten sie auf dem Jet Banner unter anderem mit der Aufschrift "Euer Luxus - Unsere Dürre" aus. Danach klebten sich die Unterstützer an den Tragflächen und am Asphalt fest. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft wurde möglicherweise das Triebwerk des Flugzeugs beschädigt. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

