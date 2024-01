Stand: 30.01.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Studie: Tausende zusätzliche Arbeitsplätze rund um Batteriefabrik

Die Batteriefabrik von Northvolt in Dithmarschen könnte laut einer Studie neben den dort geplanten 3.000 Arbeitsplätzen weitere Tausend Jobs in der Region entstehen lassen. Bis zu 8.800 weitere Arbeitsplätze könnten demnach bei Unternehmen entstehen, die sich im Umfeld ansiedeln. Zudem werde von 2029 an mit einer jährlichen Wertschöpfung von etwa 942 Millionen Euro gerechnet, teilte die Projektgesellschaft Norderelbe unter Berufung auf eine Studie des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft mit. Die Studie war im Auftrag der Regionalen Kooperation Westküste erstellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

St. Peter-Ording: Gemeindeausschuss beschließt Arztpraxis-Ausbau

Die Gemeinde St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat am Montagabend den Ausbau einer Arztpraxis im Gesundheits- und Wellness-Zentrum beschlossen. Die Maßnahme diene der Sicherung von Fachärzten und Allgemeinmedizinern, sagte Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos). Demnach sollen bis zu vier Mediziner gleichzeitig in den vergrößerten Praxisräumen arbeiten können. Das Investitionsvolumen liegt laut Ritter bei rund 900.000 Euro und wird durch die Tourismuszentrale und aus dem Gemeindehaushalt getätigt. Heute Abend will sich der Ausschuss für Liegenschaften mit dem Erwerb oder Bau weiterer Arztpraxen in anderen Ortsteilen befassen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

