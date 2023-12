Stand: 29.12.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Innenstadt von Itzehoe ist Kontrollort

Die Polizei hat die Innenstadt von Itzehoe (Kreis Steinburg) bis Ende Februar zum sogenannten Kontrollort erklärt. Damit dürfen die Beamtinnen und Beamten Menschen ohne konkrete Verdachtsmomente kontrollieren und die Personalien feststellen. In den vergangenen Wochen hatte es laut Polizei zahlreiche Einsätze wegen Schlägereien, Ruhestörungen und Diebstählen gegeben. Erst am Mittwochabend waren in der Feldschmiede zwei Jugendgruppen mit bis zu 15 Personen aneinander geraten. Eine Polizeisprecherin sagte, man habe gute Erfahrungen mit der Maßnahme Kontrollort gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Gute Buchungslage an der Nordsee

Die Tourismusorte an der Nordsee melden zum Jahreswechsel eine sehr gute Buchungslage. In St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen) gibt es noch einzelne freie Quartiere. Büsum habe eine Auslastung von 95 Prozent, zwei Prozent mehr als im vergangenen Jahr, sagte Tourismuschef Robert Kowitz. Kurzentschlossene sollten sich an die zentrale Zimmervermittlung wenden und alle Online-Buchungsmöglichkeiten nutzen. Büsum lockt mit zwei Großveranstaltungen: Der NDR 1 Welle Nord-Open-Air-Party und dem traditionellen Neujahrs-Anbaden. In St.Peter-Ording präsentiert die Tourismus-Zentrale eine Open-Air-Silvesterparty. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Helgoland sucht neuen Tourismuschef

Helgoland (Kreis Pinneberg) sucht eine neue Tourismuschefin oder einen Tourismuschef. Bislang haben 30 Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen eingereicht, sagte Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos). Im Januar sollen demnach sechs von ihnen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. "Bisher wurde immer jemand mit Berufserfahrung gesucht", so Pollmann. Er suche dagegen junge, engagierte Leute, die neue Ansätze mitbringen. "Was will der Kunde, der Gast der Zukunft, was will der heutige junge Gast? Das ist in den letzten Jahren auf Helgoland ein bisschen zu kurz gekommen", erklärt er. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

