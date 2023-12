Taxi-Streit auf Helgoland: Unternehmen stellt Betrieb ein Stand: 29.12.2023 15:02 Uhr Eine Auflage des Verkehrsministeriums, nach der Fahrten nur noch bargeldlos bezahlt werden dürfen, ist wieder vom Tisch. Doch es gibt weiter Streit um die Tarife für die Fahrten.

Nachdem der Streit um den Taxi-Verkehr auf Helgoland zunächst beigelegt schien, hat das einzige Taxi-Unternehmen auf der Insel nach eigenen Angaben den Betrieb vorübergehend eingestellt. Wie die Firma EM-Transporte von Heiko Ederleh und Knud Müller am 27. Dezember auf Facebook mitteilte, wurde ihr in einem Schreiben des Verkehrsministeriums Schleswig-Holstein auferlegt, dass der Fahrpreis nicht mehr in bar kassiert werden dürfe. Sonst drohten Bußgelder bis zu 20.000 Euro. "Da wir weder Kartenlesegeräte haben noch zeitnah bekommen können, noch bereit sind Bußgelder bezahlen zu wollen, stellen wir den Betrieb mit unseren Taxen umgehend ein", heißt es in dem Post.

Zwischenzeitlich hatte das Land dem Unternehmen nach Angaben einer Sprecherin des Kreises Pinneberg dem Unternehmen eine Frist bis Februar 2024 eingeräumt. Das Schreiben des Ministeriums liegt dem NDR Schleswig-Holstein vor. Nun ist die Auflage gänzlich vom Tisch. Taxen können nun doch auch bar bezahlt werden. Unternehmer Ederle will sich sich nach eigenen Angaben zunächst mit seinem Geschäftspartner beraten, wie es weitergeht. Denn er kritisiert auch die Tarifordnung des Kreises.

Streit um Sondergenehmigung seit September

Das Taxi-Unternehmen war bisher mit einer Sondergenehmigung auf Helgoland unterwegs. Einerseits, weil die Insel ansonsten autofrei ist, andererseits, weil die drei Fahrzeuge keinen Fahrpreisanzeiger haben. Im September war darüber ein Streit mit Kreis und Land entbrannt. In einem Schreiben des Kreises hieß es, dass ein solcher Fahrpreisanzeiger vorgeschrieben sei und ohne diesen keine Genehmigung mehr erteilt werden könne.

Kreis ist für Tarife zuständig

Nach Informationen von NDR Schleswig- Holstein erließ die Landrätin des Kreises Pinneberg, Elfi Heesch (parteilos), eine Verordnung, die den Taxibetrieb zunächst weiter ermöglichte. Der zuständige Ausschuss des Kreises Pinneberg sollte über die Festlegung der Tarife beraten.

Unternehmer müsste Wirtschaftlichkeitsberechnung einreichen

Mit dem Schreiben des Verkehrsministeriums wurde die Sondergenehmigung nun wieder erteilt, die Taxen dürfen weiter ohne Taxameter fahren. Allerdings unter der Auflage die sogenannte Taxitarifordnung des Kreises anzuwenden. Diese trat nach Angaben der Kreissprecherin am 8. November nach einem Anhörungsverfahren mit dem Taxiverband und der IHK in Kraft.

Zu der Kritik des Taxi-Unternehmers sagte die Kreissprecherin. "Natürlich hat die Kreisverwaltung Interesse daran, nachhaltige Bedingungen dafür zu schaffen, dass Taxi-Beförderung auf Helgoland möglich ist." Dafür sei der Kreis grundsätzlich auch bereit, die Tarife anzupassen - der Unternehmer müsse dafür aber Unterlagen über eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einreichen. Das sei die Grundlage für eine neue Anhörung. Diese könnte schon zur Kreistagssitzung am 31. Januar stattfinden, wenn die entsprechenden Unterlagen eingereicht würden.

