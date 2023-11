Stand: 15.11.2023 08:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

St. Peter-Ordings Bürgermeister legt Amt nieder

Der parteilose Bürgermeister von St. Peter-Ording, Jürgen Ritter, tritt zum 1. März 2024 zurück. Das hat er am Montagabend der Gemeindevertretung mitgeteilt. Die Amtsverwaltung Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) bereitet nun die Übergangszeit vor, bis ein Nachfolger gewählt sein wird. Ab Ende Februar übernimmt laut Gemeindeverordnung der stellvertretende Bürgermeister Reinhard Lucassen (AWG) die Amtsgeschäfte. Auch die weiteren stellvertretenden Bürgermeister würden mithelfen, so ein Sprecher des Amtes. Ein Wahlausschuss muss nun bis spätestens Ende August kommenden Jahres die Neuwahl organisieren. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Hauptausschuss genehmigt Eilentscheidung

Der Hauptausschuss der Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat die Eilentscheidungen des Bürgermeisters Martin Schmedtje (parteilos) für mehr Geflüchteten-Unterkünfte genehmigt. Aufgrund fehlender Wohnungen hatte Schmedtje entschieden, mehrere Unterkünfte für die kommenden zwei Jahre anzumieten. Weil das mehr als 30.000 Euro kostet, musste der Hauptausschuss zustimmen. Überall an der Westküste werden die Wohnungen knapp. In Heide sowie in mehreren anderen Orten planen die Kommunen inzwischen Containerwohnungen, weil sie dort keine Unterkünfte mehr finden. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

Nordfriesland: Entlastungsfond für Strom und Gas kaum ausgeschöpft

Wer im Kreis Nordfriesland die gestiegenen Kosten für Strom und Heizung nicht aufbringen kann, hat weiterhin die Chance auf einen Zuschuss aus dem Entlastungsfonds. Der Kreis hat die Antragsfrist auf Mitte Dezember verlängert. Ursprünglich sollte schon im März Schluss sein. Gedacht ist die Hilfe für Menschen, die kein Geld von anderen staatlichen Programmen wie Grundsicherung und Wohngeld erhalten. Knapp 200 Anträge wurden bereits bewilligt, rund 300 allerdings auch abgelehnt – meist, weil die Einkommensgrenzen überschritten wurden oder Unterlagen unvollständig waren. Insgesamt wurden bisher rund 100.000 Euro ausgezahlt – vorgesehen waren insgesamt fünf Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2023 08:30 Uhr

