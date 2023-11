Stand: 10.11.2023 09:56 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

NOK: Brand auf Schiff an Brunsbütteler Schleuse

In der Schleuse Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen ist am Donnerstagabend auf einem Schiff ein Feuer ausgebrochen. Der betroffene Chemiefrachter, die "Thun Gothenburg", hatte zu dem Zeitpunkt keine Chemikalien geladen. Das Feuer war im Bereich des Schornsteins ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch eine Warnung über die NINA-App an die Bevölkerung gesendet. Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren bis etwa 23 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Wahlausschuss für nächste Bürgermeisterwahl in Büsum benannt

Der Büsumer Bürgermeister Hans-Jürgens Lütje (Freie Wähler Büsum/FWB) hat im September seinen vorzeitigen Abschied angekündigt - zum Februar 2025 will er sein Amt niederlegen. Am Donnerstagabend wurde daher bei einer Gemeinderatsitzung ein neuer Wahlausschuss benannt, der sich dann unter anderem um einen Wahltermin kümmern soll. Details dazu stehen noch nicht fest. Lütje erklärte: "Büsum hat Besonderheit. Hier ist der Bürgermeister auch Geschäftsführer der Tourismus GmbH und auch gleichzeitig Betriebsleiter Kultur und Tourismusservice. Das soll im nächsten Hauptausschuss beschlossen werden, ob das noch weiter Bestand hat." Dem amtierenden Bürgermeister zufolge haben sich bereits einige Bürger bei ihm gemeldet und Interesse an seiner Nachfolge bekundet. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel begrüßt geplanten Industriestrompreis

Die Bundesregierung will energieintensive Unternehmen bei den Strompreisen entlasten. Statt wie bisher zwei Cent pro Kilowattstunde sollen die Unternehmen in den kommenden zwei Jahren nur noch 0,05 Cent zahlen. Frank Schnabel, Sprecher der Werkleiterrunde in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sagte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, Unternehmen könnten so von einer Abwanderung ins Ausland abgehalten werden. Doch es gibt auch Kritik: Neben dem Strompreis müssten dringend auch die Regularien und die Bürokratie verschlankt werden, nur so könne auch Brunsbüttel im internationalen Wettbewerb bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

