Stand: 19.09.2023 09:09 Uhr

Dithmarscher Kohltage beginnen

Mit dem traditionellen Anschnitt beginnen heute die 37. Dithmarscher Kohltage. In diesem Jahr hat Kohlbauer Volker Brandt in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) auf sein Feld geladen. Ein Sprecher des Gemüseverbandes geht in diesem Jahr von einer durchschnittlichen bis guten Kohlernte aus. Auch wenn durch den Regen im August einige Kohlfelder regelrecht abgesoffen seien. Nun hoffen alle auf einen insgesamt weiterhin milden September. Auch für die Kohltage: Bis zum Wochenende sind in Dithmarschen viele Veranstaltungen rund um den Kohl geplant, die Veranstalter erwarten rund 400 Besucher und Besucherinnen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Schöpfwerk Steinschleuse soll modernisiert werden

Um künftig Flächen, wie zum Beispiel die Eider-Treene-Niederung, besser kontrollieren zu können, soll das Schöpfwerk Steinschleuse modernisiert werden. Die Eider-Treene-Niederung ist das größte zusammenhängende Moor in Schleswig-Holstein. Der Hintergrund: Bei Trockenheit muss Wasser ins Moor gepumpt werden damit es nicht absackt, bei viel Regen muss das Wasser entsprechend abgepumpt werden - sonst könnte es zu Überschwemmungen kommen. Für die geplante Modernisierung haben das Land und die Wasserverbände am Montag eine Kooperationsvereinbarung für ein entsprechendes Wassermanagement unterzeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Streit über Taxameter auf Helgoland

Auf der Insel Helgoland gibt es Streit zwischen dem Taxiunternehmer und dem Kreis Pinneberg. Bisher fuhren die drei Taxen auf der Insel mit einer Ausnahmegenehmigung ohne ein Taxameter. Das könnte sich nun ändern. Laut einem Schreiben des Kreises "müssen Taxen mit einem beleuchteten Fahrpreisanzeiger ausgerüstet sein". Die bisherige Ausnahmegenehmigung ist laut Kreis nicht rechtmäßig. Eine Nachrüstung sei erforderlich, sonst werde die Betriebsgenehmigung zurückgenommen. Bis zum 28. September hat das Taxiunternehmen Zeit. Eine Umrüstung würde laut Unternehmer etwa 12.000 Euro je Fahrzeug kosten. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

