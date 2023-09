Stand: 13.09.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Husum Wind: KI für Vogelschutz in der Windkraft

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) soll der Vogelschutz im Umfeld von Windkraftanlagen besser werden. Projekte dieser Art wurden bei der Husum Wind vorgestellt. Mit der Verbindung von Kameras und Bilddatenbanken sollen Windkraftanlagen im Bedarfsfall angehalten werden. Entwickler Heiko Mescher erklärt: "Anhand von Flügelspannweite, Form, Gefieder wird abgeglichen mit Millionen von Bildern aus ganz verschiedenen Richtungen." So sollen besonders gefährdete Arten geschützt werden. Neben künstlicher Intelligenz sind die Themen Digitalisierung sowie Wasserstoff Schwerpunkte der Messe in Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

Glückstadt: Neue Landesunterkunft für 600 Geflüchtete

In Glückstadt im Kreis Steinburg soll innerhalb der kommenden sechs Wochen eine neue Landesunterkunft für 600 Geflüchtete entstehen. Geplant ist diese in den Gebäuden der ehemaligen Kaserne. Das hat das Sozialministerium in Kiel am Dienstag bekannt gegeben. Es wäre landesweit die sechste Einrichtung dieser Art. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte, die Kapazitäten in den fünf anderen Landesunterkünften seien zwar noch nicht ausgeschöpft, aber man wolle ausreichend Plätze schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 06:00 Uhr

Neue Aussagen im Brokstedt-Prozess

Am 17. Verhandlungstag im Prozess um eine tödliche Messerattacke im Regionalexpress 70 bei Brokstedt (Kreis Steinburg) hat das Landgericht Itzehoe am Dienstag zwei weitere Zeugen vernommen. Einer der Zeugen erzählte ruhig und fokussiert von den Ereignissen. Laut seiner Aussage habe er die Geschehnisse im Zug erst bemerkt, als ein junger Mann hinter ihm um Hilfe schrie. Er habe seinen Koffer zweimal auf den Täter geworfen und versucht, Hilfe zu holen, aber der Zug sei leer gewesen. Schließlich konnte er den Angreifer überwältigen. Ein zweiter Zeuge beschrieb den Angeklagten als teilnahmslos. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 16:30 Uhr

