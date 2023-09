Stand: 14.09.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide bekommt kommunalen Ordnungsdienst

Die Stadt Heide will nach den Erfahrungen mit viel Jugendgewalt, Kleinkriminalität und Pöbeleien am Südermarkt einen kommunalen Ordnungsdienst einrichten. Das hat der Stadtrat Mittwochabend beschlossen. Ein Ordnungsdienst könnte in Heide Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt bei Ordnungswidrigkeiten unterstützen. Typische Situationen sind zum Beispiel, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einen Platzverweis gegen Personen ausspricht und diese dem nicht folgen oder übergriffig werden. Dann kann der Ordnungsdienst einschreiten. Das ist allerdings nur nach klaren Regeln zulässig, die das Land erlassen hat: Mitarbeiter der Ordnungsdienste dürfen Einsatzmittel wie Fesseln, Reizstoffe, Diensthunde oder in der Not auch einmal einen Schlagstock einsetzen. Ausgenommen sind aber zum Beispiel Schusswaffen und Elektroschocker. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Warntag 2023: Probealarm auch in SH

Zum bundesweiten Warntag werden heute auch in Schleswig-Holstein verschiedene Alarm-Systeme getestet. Um 11 Uhr wird ein Probealarm ausgelöst. Dann werden zum Beispiel über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder über Warn-Apps Gefahrenmeldungen verschickt. Außerdem laufen Warnungen in Radio, Fernsehen oder auf Anzeigetafeln. Auch Sirenen werden in Schleswig-Holstein zu hören sein - allerdings nicht überall, denn in vielen Orten gibt es keine mehr oder die Technik ist veraltet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Warntag diene nicht nur dazu, die Technik zu überprüfen, sondern die Bevölkerung soll auch auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

"Laufwunder" in Dithmarschen unterwegs

Mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler werden heute zum landesweiten Auftakt des Laufabzeichens "Laufwunder" in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erwartet. Außerdem beteiligen sich nach Angaben der AOK-Initiative in den kommenden Wochen und Monaten landesweit weitere tausende Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schule an dem Wettbewerb. Mit der Aktion möchte die Krankenkasse Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung animieren und deren Fitness und Ausdauer stärken, sagte ein Sprecher. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche hätten Übergewicht und bewegten sich viel zu wenig. Das Laufabzeichen findet in Kooperation zwischen der AOK NordWest, dem Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband sowie des Bildungsministeriums statt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2023 08:30 Uhr

Elbeforum startet in neue Saison

Das Elbeforum in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) startet heute Abend in die neue Saison. Zunächst ist ein geselliger Abend mit der Vorstellung des Programms für die neue Spielzeit vorgesehen. Danach steht ein Konzert mit dem Sinfonie-Orchester des Landes Schleswig-Holstein auf dem Programm. Zu den Themen der neuen Spielzeit gehören Theaterstücke wie Molieres Tartüffe, Der Wal, Münchhausen - die Wahrheit übers Lügen aber auch After Work Partys, Comedy und Mitmachaktionen.

