Husum Wind 2023: Programm, Aussteller und Infos zur Messe Stand: 08.09.2023 21:21 Uhr Vom 12. bis zum 15. September lädt die Messe Husum Wind unter dem Motto "Transforming Energy" dazu ein, sich über Windenergie und neue Technologien zu informieren. Alles Wissenswerte für den Besuch.

Am Dienstag beginnt in Husum (Kreis Nordfriesland) die Fachausstellung unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zur ersten Husum Wind nach der Corona-Pandemie werden bis zu 15.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Auf der Messe sind über 600 Ausstellerinnen und Austeller aus 15 Nationen vertreten. Es gibt verschiedene Vorträge und Foren. In diesem Jahr steht die Messe im Zeichen der digitalen Energiewende. Der Schwerpunkt liegt auf den Themen "Digitalisierung und IT-Transformationstechnologie für die Energiewende" und "Grüner Wasserstoff". Außerdem werden weitere Technologien aus den Bereichen Onshore und Offshore sowie Speichermöglichkeiten präsentiert.

Um Digitalisierung, IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie geht es im Digital+ Fachforum in Halle 1. In den Foren in Halle 2 und 3 geht es um die Trends der Branche. Im watt-2.0-Forum in Halle 5 wird über Projekte aus der Praxis berichtet, die zeigen, wie Modernisierung der Energiewirtschaft aussehen kann. Das Motto ist "Ökonomie meets Ökologie". Auch der Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE), der Verband für den Energieanlagenbau (VDMA Power Systems), die Windenergie-Agentur WAB und die Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein (WT.SH) präsentieren ein Votragsprogramm.

In der Start-up-Area stellen im Rahmen des Messeprogramms Young Innovators junge, aufstrebende Unternehmen vor, die innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickelt haben.

Wer sich eine Karriere im Bereich Erneuerbare Energien vorstellen kann, hat am Freitag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, verschiedene Firmen kennenzulernen. Interessierte können sich mit Expertinnen und Experten austauschen, sich über Fachbereiche informieren und auch Stellenangebote ansehen. Mithilfe einer VR-Brille kann man außerdem in die Rolle eines Servicetechnikers für Windenergie im Offshore-Windpark vor Rügen schlüpfen.

Neben qualifizierten Nachwuchstalenten sind laut den Veranstalterinnen und Veranstaltern auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger willkommen. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studentinnen und Studenten sowie Jobsuchende erhalten bei Vorlage eines Nachweises an diesem Tag freien Eintritt zur Jobmesse und zur gesamten Ausstellungsfläche.

Unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) findet am 11. und 12. September die zweitägige Konferenz "Industry meets Renewables" statt. Dabei kommen Akteurinnen und Akteure aus Windbranche, Industrie und Wirtschaft zusammen und diskutieren, wie die Versorgung der Industrie mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff gelingen kann. Ein Konferenzticket kostet 399 Euro und berechtigt zum Eintritt zur Messe an allen Tagen.

Die Husum Wind findet vom 12. bis 15. September auf dem Messegelände in Husum statt. Die Ausstellungsflächen sind von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Tickets gibt es entweder online oder an der Tageskasse. Wer vorab online kauft, zahlt für ein Tagesticket 69 Euro, für ein Full-Event-Ticket 99 Euro. Vor Ort kosten die Tickets 79 bzw. 119 Euro. Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Arbeitslose und Menschen in einer Umschulung bekommen ein reduziertes Tagesticket für 25 Euro.

Für die Anreise bietet die Deutsche Bahn ein Veranstaltungsticket an. Mit einem Ticket für die Messe kann zudem die Buslinie 4 vom ZOB zum Messegelände kostenlos genutzt werden. Außerdem gibt es einen kostenlosen Shuttle-Bus vom Bahnhof zur Messe. Wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass die B5 wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar ist. Die Veranstalterinnen und Veranstalter empfehlen daher die Anreise über die A7.

Die Ausstellung Husum Wind findet seit 1989 auf dem Messegelände in Husum statt und zeigt seitdem die Entwicklungen im Bereich der Windkraft. Sie wird alle zwei Jahre abwechselnd mit der Messe WindEnergy Hamburg ausgerichtet - in gerade Jahren trifft sich die Windbranche in Hamburg, in ungeraden in Husum. Darauf hatten sich die beiden Messe-Veranstalterinnen und -Veranstalter in Hamburg und Schleswig-Holstein 2014 geeinigt, nachdem es in den Jahren zuvor Streit darum gegeben hatte, welche die Leitmesse ist. Das Abkommen wurde in diesem Jahr bis 2029 verlängert. Die WindEnergy Hamburg ist auf den internationalen Markt ausgerichtet, die Husum Wind auf den deutschsprachigen Raum. Es gibt einen gemeinsame Beirat.

AUDIO: Erneuerbare Energien: Stromspeicher der Zukunft (8 Min) Erneuerbare Energien: Stromspeicher der Zukunft (8 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Energie