Wesselburen: Feuer in Getreidesilo

In einem etwa 40 Meter hohen Getreidesilo in Wesselburen im Kreis Dithmarschen ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Leitstelle brennt es in einer Trocknungsanlage. 30 Tonnen Getreide sind in Gefahr. Die Ursache ist noch unklar. Mehr als 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Weil das gelagerte Getreide nicht mit Wasser gelöscht werden kann, soll nun Kohlendioxid in das Silo eingeleitet werden, um die Flammen zu ersticken. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Science-Camp der Fachhochschule Westküste erfolgreich verlaufen

Das Science-Camp der Fachhochschule Westküste (Kreis Dithmarschen) war laut Sprecher Carsten Friede ein großer Erfolg. Alle 60 Plätze sind demnach belegt gewesen. In der vergangenen Woche fanden Workshops zu den Themen erneuerbare Energien, Robotik, Wasserpflanzen und Gebäude-Automation statt. Schülerinnen und Schüler aus ganz Schleswig-Holstein haben teilgenommen. Ihnen sollten durch die Workshops die MINT-Fächer - also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - nähergebracht werden, so Carsten Friede von der FH. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

