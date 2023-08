Stand: 28.08.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Grundsteinlegung für Anbau am Kreishaus in Husum

Heute ist in Husum (Kreis Nordfriesland) die Grundsteinlegung für den neuen Anbau am Kreishaus. Dort werden rund 260 Büroräume entstehen, unter anderem für das Kreisgesundheitsamt, Sozialzentrum und den Fachbereich Arbeit und Soziales. Florian Lorenzen (CDU) der Landrat des Kreises klagt im Moment über die weiten Wege zwischen Haupthaus und den Außenstellen. Sie entfallen, sobald der neue Anbau fertig ist. Für den Anbau und die geplante Begrünung rechnet der Kreis mit etwa 45 Millionen Euro. 2025 soll der Anbau fertiggestellt sein. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 8:30 Uhr

Viele Einstäze der Feuerwehr am Freitag

Am Freitagabend mussten die Feuerwehren in Heide und Büsum (beide Kreis Dithmarschen) laut Leitstelle jeweils zehnmal ausrücken. Grund dafür war der starke Regen. Er sorgte für überspülte Straßen und vollgelaufene Keller. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 8:30 Uhr

Erste Vogelbrut-Bilanz von der Insel Trischen

Fast alle Vogelarten auf der Insel Trischen (Kreis Dithmarschen) haben ihre Küken aufgezogen, wie Melanie Theel, NABU-Vogelwartin der Insel, mitteilte. Die Gewinner in dieser Brutsaison sind nach jetzigem Stand die Flussseeschwalben und Austernfischer. Bei den Löfflern gab es keine gute Entwicklung. "Wir hätten 180 Paare, und die haben ihre Kolonien plötzlich aufgegeben. Wir wissen noch nicht genau, warum", so Theel. Einige Löffler-Paare haben an einer anderen Stelle mit einer Nachbrut begonnen. So konnten noch 24 Nachkommen registriert werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2023 | 08:30 Uhr