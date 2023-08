Stand: 21.08.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Havariekommando beendet Einsatz am gesunkenen Krabbenkutter

Nach dem Untergang eines Fischkutters vor Büsum (Kreis Dithmarschen) wird die Bergung weiter vorbereitet. Am Sonnabend hat das Havariekommando seinen Einsatz beendet. Zwischenzeitlich waren Marine-Diesel und Hydrauliköl ausgelaufen. Die Experten des Havariekommandos hatten große Teile der Flüssigkeit aufgenommen. Das 18 Meter lange Schiff soll nun geborgen werden. Wann die Bergung startet, ist noch unklar. Für die Schifffahrt stellt das Wrack keine Gefahr dar. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Sunset Wattenmeer-Lauf: Veranstalter zieht positive Bilanz

Am Wochenende haben 70 Teams an dem 250 Kilometer langen Staffellauf Sunset Wattenmeer von St. Pauli nach St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) teilgenommen. Der Veranstalter ist zufrieden. Die Route verlief entlang der Elbdeiche und durch Glückststadt, Brunsbüttel, Friedrichskoog und Büsum. Steven Richter von der BMS-Laufgesellschaft hat in diesem Jahr ein paar Änderungen am Event vorgenommen: Unter anderem wurde das Lauffeld enger zusammengefasst, um die Stimmung zu verbessern. Das habe gut funktioniert. Im kommenden Jahr soll der Lauf wieder stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Brennender Bauwagen in Tensbüttel-Röst

In Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) brannte in der Nacht zum Montag ein Sofa in einem Bauwagen. 20 Feuerwehrleute waren vor Ort und konnten in weniger als einer Stunde das Feuer löschen. Niemand wurde verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Brennende Müllcontainer in Büsum

In Büsum (Kreis Dithmarschen) haben in der Nacht zum Montag mehrere Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus im Hirtenstaller Weg gebrannt. Das Feuer drohte laut der Einsatzkräfte auf das Wohnhaus überzuspringen. 14 Feuerwehrleute konnten es aber rechtzeitig löschen. Die Hitzestrahlung sei so groß gewesen, dass eine Fensterscheibe geplatzt sei, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

