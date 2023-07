Stand: 20.07.2023 09:21 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wechselhaftes Wetter setzt Landwirten zu

Hitze und lange Trockenperioden, aber auch Phasen mit viel Regen - Landwirten wie Steffen Block aus Nordhastedt in Dithmarschen setzen diese Bedingungen zu. Laut Block kommt es immer darauf an, wann Trockenheit und Regen kommen, denn die Pflanzen reagieren unterschiedlich. Der Landwirt setzt nun auf schonende Bodenbearbeitung und resistente Pflanzen. Für dieses Jahr schaut er vorsichtig optimistisch auf die Ernte, auch wenn es bereits Verluste beim Getreide-Ertrag gab. Für die nächste Zeit wünscht sich der Landwirt Wärme und Nässe, damit die Pflanzen bis zum Herbst noch gut wachsen können. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Helgoland: "Adler Jet" kommt verspätet an

Da der Hafen in Hooksiel in Niedersachsen verschlickt ist, kommt der Katamaran "Adler Jet" heute später auf Helgoland an. Die Abfahrt verschiebt sich um eine Stunde auf 16.45 Uhr. Die Tickets sind weiterhin gültig, die Reederei hat sie automatisch umgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

