Stand: 17.07.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess um Brokstedter Messerattacke: Beweisaufnahme beginnt

Heute wird vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen Ibrahim A. mit dem Beginn der Beweisaufnahme fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat den Angeklagten wegen zweifachen Mordes und wegen vierfachen versuchten Mordes angeklagt. Er soll laut Anklage am 25. Januar in einem Regionalexpress bei Brokstedt zwei Menschen erstochen und vier weitere zum Teil schwer verletzt haben. Heute sollen die ersten zwei Zeugen aussagen. Sie sind getrennt voneinander geladen. Die beiden Zeugen sollen erklären, wie der Angriff genau abgelaufen ist. Auch anhand der Zeugen-Aussagen müssen die Richter entscheiden, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldfähig war oder nicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall mit Notarztwagen

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht ist auf der B5 bei Karolinenkoog im Kreis Dithmarschen ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stieß ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Notarzt-Wagen zusammen, der sich mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz befand. Der Autofahrer kam dabei ums Leben. Vor dem Unfall soll er mindestens einen weiteren Unfall verursacht haben und vor der Polizei geflohen sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Neues Feuerwehrfahrzeug in Oldenwort in Dienst gestellt

Die Gemeinde Oldenswort (Kreis Nordfriesland) auf der Halbinsel Eiderstedt hat am vergangenen Wochenende ein neues Feuerwehrlöschfahrzeug in Betrieb genommen. Bürgermeister Frank-Michael Tranzer (SPD) sagte, das Fahrzeug sei das erste einer Serie von 40 Fahrzeugen, die Schleswig-Holstein für die einzelnen Wehren im Land angeschafft habe. Die Kosten pro Fahrzeug betragen 400.000 Euro. Die wichtigsten Vorzüge des neuen LF 10 laut Wehrführer Stefan Kaltenbach sind dabei das doppelte Löschwasserfassungsvermögen von 1.600 Litern. Damit könne man im Einsatz einen schnelleren Löscherfolg erzielen. Des Weiteren habe das neue Fahrzeug einen Allradantrieb und sei komplett mit Digital-Technik ausgestattet, um so dauerhaft die Verbindung zur Leitstelle sicherzustellen, so Kaltenbach weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2023 | 08:30 Uhr