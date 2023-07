B5 bei Tönning: Unfall mit Notarztwagen endet tödlich Stand: 17.07.2023 11:43 Uhr Bei einem Unfall bei Karolinenkoog ist ein 52-Jähriger ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei hatte in der Nacht zum Montag zunächst ein Autofahrer in Itzehoe (Kreis Steinburg) gemeldet, dass sein Wagen angefahren worden und der Verursacher geflüchtet sei. Gegen 2 Uhr nachts ging den Angaben zufolge ein weiterer Anruf bei der Leitstelle ein, weil der mutmaßliche Unfallverursacher auf der A23 aufgefallen war. Laut einer Zeugin sei der Pkw mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen und in Schlangenlinien gefahren. Dann prallte der Fahrer mit dem Wagen gegen die Mittelschutzplanke und blieb zunächst stehen.

Polizisten verfolgten Wagen über die A23

Als die alarmierten Einsatzkräfte sich dem Wagen auf der Autobahn näherten und bereits die Tür geöffnet hatten, gab der 52 Jahre alte Fahrer laut Polizei Gas und fuhr in hohem Tempo davon. Die Beamten verfolgten den Wagen auf der A23 in Richtung Tönning. Auf der B5 bei Karolinenkoog (Kreis Dithmarschen) stieß er dann laut Polizei gegen 2.18 Uhr mit einem entgegenkommenden Notarztwagen zusammen, der gerade mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz war.

Rettungswagen-Fahrer in Lebensgefahr

Der Autofahrer kam dabei ums Leben, die beiden Insassen des Rettungswagens wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Fahrer des Notarztwagens war laut Polizei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte befreit werden. Den Angaben zufolge schwebte er in Lebensgefahr. Der 49-jährige Beifahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, wurde aber zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen. Vor dem Zusammenstoß hatten laut Polizei noch zwei andere entgegenkommende Fahrzeuge auf der B5 dem flüchtenden 52-Jährigen ausweichen können.

