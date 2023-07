Stand: 10.07.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heider Marktfrieden zählt 20.000 Besucher

Rund 20.000 Besucher sind am Wochenende zum "Heider Marktfrieden" nach Heide (Kreis Dithmarschen) gekommen. Zum Abschluss gab es am Sonntag ein Feuerwerk vom Dach des Heider Rathauses. Der Marktfrieden zeigt Heide in den Zeiten des Mittelalters - im 15. und 16. Jahrhundert, als Heide noch freie Bauernrepublik war. Auf dem Marktplatz kommen zum Marktfrieden Bäcker, Fischer und Fleischhändler sowie Handwerker, Spielleute und Gaukler in mittelalterlichen Kostümen zusammen und zeigen ihr historisches Handwerk, Kunst und Kultur. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Mann beim Rasenmähen durch Feuer verletzt

Nachdem sein Rasenmähertrecker Feuer gefangen hatte, erlitt ein 90-jähriger Mann am Wochenende in Sarzbüttel im Kreis Dithmarschen schwere Brandverletzungen. Ein Nachbar entdeckte den Mann, eilte zur Hilfe und entfernte die brennende Kleidung, weitere Nachbarn löschten das Feuer. Der 90-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialabteilung des Klinikums Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Strände der Westküste am Wochenende gut besucht

Wie die Tourismuszentralen der Westküste mitteilten, waren die Strände am vergangenen Wochenende gut besucht, jedoch nicht überlaufen. Grund dafür sind Sommerferien, die in vielen Bundesländern bereits begonnenen haben. Demnach waren 10.000 Menschen an den Stränden von St. Peter-Ording, Westerhever (Kreis Nordfriesland), Büsum und Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen). Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden dort Temperaturen bis teilweise über 30 Grad erreicht. Überschattet wurde das Wochenende von einem tödlichen Badeunfall in Westerdeichstrich bei Büsum: Ein 73-jähriger Mann schaffte es bei einer Wattwanderung nicht mehr rechtzeitig an Land und ertrank. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

