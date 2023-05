Stand: 25.05.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

LNG-Terminal Brunsbüttel: Betreiber plant neue Lärmmessungen

Nach erneuten Beschwerden von Anwohnern über Lärm sind in den kommenden Tagen am schwimmenden Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erneut Messungen geplant. Das sagte Umweltstaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Die Grenzwerte für Lärm wurden laut Landesamt für Umwelt Ende März überschritten, als ein Propangas-Tanker entladen worden war. Erst vor wenigen Tagen ging das Terminal in den Regelbetrieb. Damit sei es deutlich leiser geworden, so das Ministerium. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Neue Kunst in St. Peter-Ording

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat neben dem kilometerlangen Sandstrand einen neuen Hingucker: eine Arche aus Glas. Das Kunstwerk zeigt eine übergroße Hand aus Holz, die eine gläserne Arche hält. Das Kunstwerk soll auf die Zerbrechlichkeit der Natur aufmerksam machen, erklärt Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Das Kunstwerk steht noch bis August auf dem Seebrücken-Vorplatz in St. Peter-Ording. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Häufige Taschendiebstähle in der Region

In Supermärkten werden in der Region häufiger Portemonnaies gestohlen. Zuletzt traf es eine 83-Jährige aus Itzehoe (Kreis Steinburg) beim Einkauf in einem Discounter in der Lise-Meitner-Straße. Polizeisprecherin Astrid Heidorn sagte: "Es werden gezielt Discounter angelaufen. Nach unserer Erfahrung sind das meistens professionelle Täter, die in Gruppen auftauchen." | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2023 | 08:30 Uhr