Heide ergreift Maßnahmen gegen Jugendgewalt

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) gegen Jugendgewalt und Vandalismus vorgehen. Die Heider Ratsversammlung hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, zwei zusätzliche Sozialarbeiter und einen Streetworker einzustellen. Zum nächsten Schuljahr soll es auch einen Ordnungs- und Wachdienst auf den Schulhöfen geben. Die Sozialarbeiter sollen als Springer jeweils an der Schule eingesetzt werden, an der der Bedarf am größten ist, und so die bestehenden Sozialpägagoginnen und -pädagogen entlasten. Der Streetworker soll direkten Kontakt mit Jugendlichen aufnehmen, zum Beispiel auf dem Südermarkt. In Heide hatte es seit dem vergangenen Jahr mehrere Fälle von Jugendgewalt gegeben. Außerdem war Ende Februar eine 13-jährige Schülerin von Mitschülern gedemütigt und geschlagen worden, Aufnahmen davon landeten im Netz. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

A23: Sperrung zwischen Schafstedt und Albersdorf

Die Deckschicht der A23 wird zwischen Schafstedt und Albersdorf (beide Kreis Dithmarschen) erneuert. Für die Bauarbeiten ist von Donnerstag an die Anschlussstelle Schafstedt in Richtung Norden gesperrt. Die Sperrung dauert noch bis Ende Mai an. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten in Brunsbüttel kurz vor dem Abschluss

Die Stadt Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) saniert momentan eine der wichtigsten Durchgangsstraßen im Ort - die Olof-Palme-Allee. Sie führt von der B5 in die Brunsbütteler Innenstadt. Nachdem zuvor bereits die alte Asphaltdecke abgefräst wurde, wird nun der neue Asphalt aufgetragen. Laut einer Stadtsprecherin sollen die Arbeiten voraussichtlich Donnerstagabend abgeschlossen sein. Bis dahin gibt es eine Umleitung über die Marner Chaussee. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

"Helfende Hände" auf Helgoland für Küstenschutz

Zum ersten Mal nach Corona haben wieder Freiwillige auf Helgoland im Rahmen der Initiative "Helfende Hände" etwas für den Küstenschutz getan. 70 Helferinnen und Helfer haben am Nordstrand tausende von Birkenbusch-Reisigbündeln in die Düne gepflanzt. Die bis zu 2,5 Meter hohen Büsche dämmen den Sandflug ein und schützen die Düne vor Wind-Erosionen. Somit sind hunderte Meter des Nordstrands vor dem Wetter geschützt. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

