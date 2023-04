Stand: 19.04.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kinder und Jugendliche randalieren am Kremper Bahnhof

In der Nacht zum Montag hat nach Polizeiangaben eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen am Bahnhof in Krempe im Kreis Steinburg Schäden an acht Schallschutzscheiben, sowie am Bahnhofshäuschen, verursacht. Ein Zeuge hatte die Tat kurz nach Mitternacht beobachtet und die Polizei alarmiert. Sie griff anschließend vier Jugendliche und ein Kind auf, die nach Polizeiangaben für die Taten verantwortlich sein dürften. Die Beamten stellten Strafanzeige und übergaben die 13- bis 17-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten. Der verursachte Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 12.800 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 10:00 Uhr

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend ist es auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei waren ein Trecker und ein Motorrad im Tümlauer Koog zusammengestoßen. Offenbar wollte der Treckerfahrer links abbiegen und hatte den Motorradfahrer dabei übersehen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Frühjahrsdeichschau auf Eiderstedt

Dabei werden die Deiche auf 80 Kilometern Länge auf mögliche Schäden inspiziert. Bereits im Vorfeld hatte das Landesamt für Küstenschutz (LKN) in Husum eine positive Bilanz gezogen. Es habe erheblich weniger Sturmfluten als in den vergangenen Jahren gegeben, so Thomas Hirschhäuser, Leiter des Bereiches Gewässerkunde beim LKN. Normalerweise fallen pro Wintersaison tonnenweise Treibsel an, die durch die hohen Wasserstände bei Sturmfluten an die Deiche gespült werden. Sie müssen von den Deichflächen abtransportiert werden, um die Grasnarbe zu schützen. Das Treibsel wird gereinigt, dann geschreddert und kompostiert. Danach kann es wieder zum Deichbau verwendet werden. Die Deichschauen gibt es jährlich im Frühjahr und im Herbst, jeweils von der dänischen Grenze bis zur Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Einbrecher in Dithmarschen und Steinburg unterwegs

Die Polizei ermittelt zur Zeit wegen zweier Einbruchsdelikte in Heide (Kreis Dithmarschen). Am vergangenen Wochenende war nach Angaben einer Sprecherin ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße eingestiegen. Dabei wurden einige Porzellanpuppen und andere Wertgegenstände gestohlen. Bei einem Einbruchsversuch blieb es dagegen im Loher Weg in Heide. Dort hatte ein Täter versucht, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Und in Itzehoe (Kreis Steinburg) wurde auf einem Baugelände an der Brunnenstraße Baumaterial im Wert von rund 5.000 Euro vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Auch das geschah am Wochenende und auch dort bittet die Polizei um Mithilfe. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2023 | 10:00 Uhr