Stand: 05.04.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

"Köche aus Mexiko": Initiative gegen Fachkräftemangel in der Gastronomie

In Dithmarschen und Steinburg sind laut Agentur für Arbeit 139 Stellen in der Gastronomie unbesetzt. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, startet die Arbeitsagentur nun ein Projekt mit der mexikanischen Arbeitsverwaltung: Hauptsächlich sollen mit dem Projekt "Köche aus Mexiko" Menschen in Jobs in Deutschland antreten können. Die Agentur für Arbeit übernimmt dabei alle nötigen Verwaltungsakte. Arbeitgeber sollen dafür pro Fachkraft 3.500 Euro zahlen. Dieses Modell sei für die Region aber nur bedingt geeignet, heißt es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Dithmarschen: Die Fachkräfte müssten zum Beispiel auch sozial betreut werden - dies bleibe am Betrieb hängen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Zwei Schulen aus Dithmarschen prämiert

Zwei Schulen haben am Dienstagabend den Medienkompetenzpreis des Offenen Kanals und des Landes verliehen bekommen. Die Gemeinschaftsschule in Meldorf (Kreis Dithmarschen) hat mit ihrem Filmprojekt über den "Korbflechter aus Kirow" zur Gedenkstätte Gudendorf den zweiten Platz in der Kategorie "außerschulische Projekte" belegt. In ihrem Film ging es um das Thema Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Ebenfalls auf dem zweiten Platz ist die Gemeinschaftsschule am Brutkamp Albersdorf (Kreis Dithmarschen) mit ihrem Film "Der Stein der Jäger" gelandet. Beide Schulen erhalten je 2.000 Euro Preisgeld. Insgesamt 50 Schulen haben sich am Wettbewerb beteiligt - acht wurden am Ende prämiert. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Tourismusverband SH mit neuem Vorsitzenden

Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum e.V., FWB) ist Vorsitzender des Tourismusverbands Schleswig-Holstein. Er löst damit Stephanie Ladwig ab, die das Ehrenamt mehr als sechs Jahre ausgeführt hat. Hans-Jürgen Lütje will nach eigenen Angaben die Qualität schärfen und nachhaltige Ziele erreichen. Gleichzeitig hält er den Ausbau der Tourismuskapazitäten im Binnenland für notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Urlaubsorte über Ostern gut gebucht

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee sind über die Osterfeiertage gut gebucht. Die Tourismus-Agenturen in Schleswig-Holstein zeigen sich nach eigener Aussage zufrieden. Allerdings seien Hotels und Ferienwohnungen vielerorts nicht ganz so voll wie noch an Ostern vor einem Jahr. Grund für den teilweisen Rückgang ist laut Tourismus-Agenturen die Inflation. Hoteliers sowie Vermieter von Ferienwohnungen hoffen, dass es bei gutem Wetter noch viele Kurzentschlossene nach Schleswig-Holstein zieht. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.04.2023 | 08:30 Uhr