LNG-Terminal kehrt zurück nach Brunsbüttel

Das LNG-Umwandlungsschiff "Hoegh Gannet" soll heute in den Elbehafen Brunsbüttel (Kreis Dithmaschen) zurückkehren. RWE, der Betreiber des schwimmenden LNG-Terminals, hatte das Schiff vergangenen Sonnabend abgezogen, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner sich über Lärm beschwert hatten. Ein RWE-Sprecher sagte, um den Zeitplan für die Aufnahme des Testbetriebs einhalten zu können, sei nun die Rückkehr des Schiffes notwendig. Die Testphase, in der bereits kleinere Gasmengen in das Netz eingespeist werden, soll laut RWE am 17. März. beginnen. Dann komme es nochmals zu Lärmbelästigung für die Anwohnenden. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Notfahrplan für Heider Stadtverkehr

Die Busse des Heider Stadtverkehrs verkehren wegen akuten Personalmangels von heute an bis zum 10. April nach einem Notfall-Plan. Laut Betreiber Vineta Bus sind zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer erkrankt, außerdem könne man wegen der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht kurzfristig neue Mitarbeitende einstellen. Die Busse fahren daher morgens bis 9 Uhr sowie von 12 bis 16 Uhr im gewohnten 30-Minuten-Takt. Außerhalb der Kernzeiten könne man derzeit leider nur einen 60-Minuten-Takt anbieten, so eine Sprecherin. Betroffen sind die Linien Ostrohe - Bahnhof Heide - Wesseln und Süderholm - Bahnhof Heide - Fritz Thiedemann Ring. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Ölunfall Brunsbüttel: Zügige Aufklärung gefordert

Auch knapp drei Monate nach dem Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel bleibt die genaue Ursache unklar. Das erklärte am Donnerstag ein Fachmann der Unteren Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen im Agrar und Umweltausschuss Dithmarschen. Der Vorsitzende des Umweltausschusses, Thorsten Hübner forderte eine zügige Aufklärung: "Ich will ganz deutlich sagen, es muss relativ kurzfristig und zeitnah jetzt mal geklärt werden, damit wir die Sache mal abschließen können." Im Dezember waren beim Einpumpen von Öl von einem Tanker im Elbehafen durch eine Pipeline zum Tanklager der Raffinerie Heide 300.000 Liter dieses Öls ausgetreten und in den Nord-Ostsee-Kanal geflossen. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

