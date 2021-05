Start der Modellregion: Erste Urlauber erreichen Sylt Stand: 01.05.2021 11:07 Uhr Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind am Samstagmorgen die ersten Urlauber auf Sylt angekommen. Die größte deutsche Nordseeinsel gehört zur touristischen Modellregion Nordfriesland.

Unter strengen Auflagen wird der Tourismus wieder hochgefahren. Die ersten Autozüge brachten am frühen Morgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel. "Wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Reisendenaufkommen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Mit rund 20 Autos beladen erreichte kurz vor 7 Uhr der erste Blaue Autozug des privaten Bahnkonzerns Railroad Development Corporation (RDC) die Insel.

"Am Freitagabend haben Urlauber aus ganz Deutschland mit ihren Wohnmobilen am Hafen auf Römö geparkt, um am Morgen mit einer der ersten Fähren nach Sylt überzusetzen", berichtet Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS Syltfähre, die zwischen Sylt und der dänischen Nachbarinsel Römö pendelt.

Sechs zusätzliche Abfahrten nach Föhr und Amrum

Die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt melden eine gute Buchungslage. Laut einer Sprecherin der Wyker Dampfschiffreederei haben am Freitag etwa 800 Autos von Dagebüll nach Föhr und Amrum übergesetzt. Heute werden rund 1.000 weitere Autos erwartet. Deshalb gibt es sechs zusätzliche Abfahrten. Die beiden Betreiber der Autozüge nach Sylt rechnen damit, dass ab heute Mittag an der Autoverladung in Niebüll viel los sein wird.

Die Deutsche Bahn rechnet heute und in den kommenden Tagen mit deutlich mehr Betrieb und empfiehlt, auf Züge entweder frühmorgens oder abends auszuweichen. Und auch auf dem Festland werden die Gäste erwartet: Tönning, Friedrichstadt und St. Peter Ording sprechen von einer sehr guten Buchungslage.

Mehr als 5.000 Betriebe machen mit

Alle 48 Stunden müssen sich die Gäste in der Modellregion Nordfriesland testen lassen, wer in der Innengastronomie Platz nehmen will, muss ein maximal 24 Stunden altes Ergebnis vorweisen können. Das Projekt läuft zunächst bis zum 31. Mai mit der Option auf eine Verlängerung.

Mehr als 5.000 Betriebe haben sich nach Angaben der Nordsee-Tourismus Service GmbH bisher für das Projekt angemeldet. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, weil die Liste der teilnehmenden Betriebe noch nicht vollständig ist. Anmeldungen sich noch immer möglich. Von der Insel Föhr heißt es, dass einige Betriebe noch nicht sofort Teil der Modellregion sein wollen, sondern erst nach ein bis zwei Wochen einsteigen wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2021 | 10:00 Uhr