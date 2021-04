Spahn zum Start von Biontech-Produktion zu Besuch in SH Stand: 30.04.2021 05:00 Uhr Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer kommt künftig auch aus Schleswig-Holstein. Zum Produktionsstart besuchen Bundesgesundheitsminister Spahn und Ministerpräsident Günther den Produktionsstandort.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) besuchen am Freitagvormittag einen neuen Produktionsstandort für den Corona-Impfstoff von Biontech in Reinbek (Kreis Stormarn). Auch Landesgesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wird dabei sein. An dem Standort der Firma Allergopharma wurden bisher Allergie-Medikamente hergestellt, künftig wird hier der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer produziert.

Mitarbeitende wurden geschult

Die Anlagen sind laut einer Sprecherin des Mutterkonzerns Dermapharm auch für die Herstellung von Impfstoff geeignet. Deshalb wurden dort in den vergangenen Wochen Maschinen angepasst und Mitarbeitende in einem Werk in Sachsen-Anhalt für die neuen Aufgaben geschult. An dem Standort in Sachsen-Anhalt stellt das Unternehmen bereits seit Oktober den Biontech/Pfizer-Impfstoff her. Der Standort Reinbek kommt jetzt dazu, um die Produktionsmenge insgesamt zu erhöhen.

