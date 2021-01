Nach Corona-Ausbruch: Klinikum Nordfriesland öffnet wieder Stand: 31.01.2021 11:46 Uhr Wegen eines Corona-Ausbruchs hatte es an den Standorten Niebüll und Husum einen Belegungsstopp gegeben. Jetzt werden am Klinikum Nordfriesland wieder neue Patienten aufgenommen.

Das Klinikum Nordfriesland nimmt nach dem Mitte Januar verhängten Belegungsstopp wieder Patienten auf. Am Standort in Niebüll ist nach Angaben des Kreises das komplette Krankenhaus von heute an wieder in Betrieb. In Husum starten zunächst nur Notaufnahme und Geburtenstation, dazu an beiden Orten die medizinischen Versorgungszentren und Facharztpraxen. Bei der inzwischen dritten Reihentestung aller Mitarbeiter gab es diesmal in Niebüll kein einziges positives Testergebnis. Und in Husum nur drei. Die Klinikleitung vermutet die Ursache im privaten Bereich.

Notfälle mussten nach Flensburg oder Heide

AUDIO: Klinikum Nordfriesland öffnen wieder (1 Min)

Seit Jahresbeginn hatten sich in beiden Häusern mehr als 200 Mitarbeiter und Patienten infiziert. Notfälle mussten zwei Wochen lang nach Flensburg und Heide gefahren werden. Niebüll hatte sämtliche Patienten entlassen oder verlegt. In Husum waren am Sonntag noch 25 Betten belegt - davon 16 Covid-Fälle. Dort werden die alten und neuen Patienten nun strikt voneinander getrennt. Das gilt auch für das Personal, das sich in kritischen Bereichen nun täglich testen lässt. Zudem kommt nur noch ein Patient auf jedes Zimmer. Die Klinikleitung kann sich noch immer nicht erklären, wie sich das Virus zuvor unkontrolliert ausbreiten konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2021 | 11:00 Uhr