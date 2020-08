Stand: 10.08.2020 11:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

In Schleswig-Holstein startet die Schule

Für rund 363.000 Schüler beginnt am Montag wieder die Schule. Trotz der Corona-Pandemie soll an 792 Schulen im Land so viel Präsenzunterricht wie möglich stattfinden. Die Schulen seien dafür gut vorbereitet, sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Das Ministerium hatte dafür einen Reaktionsplan vorgestellt: Immer wieder Händewaschen, Lüften, Lernen in festen Gruppen, Mund-Nasen-Bedeckungen werden auf Laufwegen und ab Jahrgangsstufe 7 auch im Klassenraum dringend empfohlen, Schulsport findet nur draußen statt.

Erster Schultag startet in Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.08.2020 06:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Lange wurde diskutiert, jetzt geht es los: das neue Schuljahr 2020/21. Doch der Alltag ist für Schüler, Eltern und Lehrer trotzdem von der Corona-Pandemie geprägt.







1,56 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Informationsschreiben für Eltern

Der Plan sah auch ein Informationsschreiben an die Eltern vor. Sie sind demnach aufgefordert, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken, wenn sie Erkältungs- oder Grippesymptome aufzeigen. Ein entsprechendes "Schnupfenschema" wurde ebenfalls herausgegeben, das die Eltern bei der Frage berät, wann ihr Kind in die Schule darf. Bei einer laufenden Nase oder Husten sollen die Kinder 48 Stunden zu Hause bleiben. Wenn keine weiteren Symptome wie Fieber und Husten auftreten, dürfen Kinder danach wieder in die Schule oder in die Kita - sollten weitere Krankheitsanzeichen hinzukommen, müssen Eltern schriftlich bestätigen, dass die Kinder 48 Stunden ohne Symptome sind.

Downloads Coronavirus: Wann darf mein Kind zur Schule? Das Bildungsministerium hat eine Empfehlung verfasst, wann Kinder bei Krankheitssymptomen in die Schule oder die Kita dürfen: das sogenannte "Schnupfenschema". Download (456 KB)

Außerdem wird auf die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten aus dem Ausland hingewiesen. Dem Schreiben ist ein Belehrungsformular beigefügt, das die Eltern unterschreiben und deren Kinder in der ersten Schulwoche in der Schule abgeben sollen.

Schüler sollen Maske tragen

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern verzichtet Schleswig-Holstein zum neuen Schuljahr auf eine allgemeine Maskenpflicht in den Schulen. Es gelte aber die "dringende Empfehlung, in den ersten beiden Schulwochen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen", sagte Prien. Diese dringende Empfehlung bezieht sich auf die Schulgebäude, den Schulhof und auch auf den Unterricht. Ausgenommen sind nur die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Über die zwei Wochen hinaus gilt die Empfehlung grundsätzlich für die Laufwege in der Schule, die Pausenräume und den Schulhof. In Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, solange die Maskenpflicht gilt.

Weitere Informationen Prien lehnt Maskenpflicht in Schulen in SH ab Laut Bildungsministerin Prien sind die Schulen in Schleswig-Holstein zum Start ins neue Schuljahr gut vorbereitet. Sie sprach sich gegen eine allgemeine Maskenpflicht aus. mehr

Lehrer klagen gegen Präsenzunterricht

Um den Präsenzunterricht während Corona zu gewährleisten, ist die Mehrzahl der Lehrer im Land ab heute wieder an den Schulen. 1.600 Lehrer legten jedoch ein ärztliches Attest vor, nur gut 30 wurden aber vom Unterricht befreit. Zehn Lehrer klagen derzeit dagegen, dass sie nicht vom Unterricht freigestellt wurden. Ihre Fälle werden erst im Laufe dieser Woche entschieden, solange dürfen sie von zu Hause aus arbeiten. Kritik an dieser harten Linie des Bildungsminsteriums gab es dazu von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie warf der Ministerin "Hartherzigkeit" vor.

Grundschule in Rantrum bleibt geschlossen

Wie am Sonntag bekannt wurde, bleibt die Grundschule in Rantrum (Kreis Nordfriesland) heute vorerst geschlossen. Eine Lehrerin hatte sich mit den Coronavirus infiziert. Noch bevor ein Testergebnis vorlag, hatte sie jedoch an einer Dienstbesprechung teilgenommen. Alle Kollegen wurden auf das Virus getestet. Erst wenn alle Ergebnisse negativ sind, kann die Schule verspätet wieder öffnen. Um die Eltern zu unterstützen, kündigte der Kreis Nordfriesland eine Notbetreuung für die Schüler an.

Videos 02:45 Schleswig-Holstein Magazin Wegen Corona: Grundschule in Rantrum geschlossen Schleswig-Holstein Magazin Am Montag geht in Schleswig-Holstein die Schule wieder los. Aber die Grundschule in Rantrum bei Husum bleibt erst einmal geschlossen - eine Lehrerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Video (02:45 min)

Prien wiederholte anlässlich der Schließung ihre Bitte: "Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Krankheitssymptome zeigen. Konsultieren Sie gegebenenfalls ihren Hausarzt. Unsere Lehrkräfte im Land haben ein hohes Pflichtgefühl und freuen sich darauf, ihre Schülerinnen und Schüler wiederzusehen. Aber auch für Lehrkräfte gilt wie für alle Schülerinnen und Schüler, Schulbegleitungen, die Schulsozialarbeit und alle an Schule Beteiligten: Kommen Sie bei Krankheitssymptomen nicht in die Schule". Eine Schulschließung solle nur im äußerten Falle vorgenommen werden, so die Ministerin weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.08.2020 | 12:00 Uhr