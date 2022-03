Günther: Integration Geflüchteter ist gemeinsame Herausforderung Stand: 17.03.2022 19:12 Uhr Der Bund soll nach Forderung von Ministerpräsident Günther seinen Anteil zur Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme konkreter benennen. Knapp 2.000 Menschen aus der Ukraine befinden sich in den Landesunterkünften.

1.910 Menschen aus der Ukraine seien aktuell in den Landesunterkünften in Schleswig-Holstein angekommen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag im Landeshaus, wo er über die Ergebnisse der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz informierte. "Es gibt eine große Hilfsbereitschaft in unserem Land - und dafür sind wir, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundesregierung, sehr, sehr dankbar", so Günther. Die Integration der Geflüchteten sei eine gemeinsame Herausforderung für Bund, Länder und Kommunen.

Zehn Millionen Euro im Nachtrag

"Das ist auch eine erhebliche finanzielle Herausforderung", sagte der Ministerpräsident. Zehn Millionen Euro seien im Nachtrag zur Verfügung gestellt worden, insgesamt 38 Millionen Euro würden umgeschichtet. "Fünf Millionen Euro stellen wir zur Verfügung, um Container anzukaufen. Und wir stellen Landesliegenschaften in Kommunen zur Verfügung", sagte Günther.

Günther will konkrete Aussagen vom Bund

Der Bund habe sich auch zu seiner finanziellen Mitverantwortung bekannt. "Wobei ich mir gewünscht hätte, dass der Bund in dieser Konferenz deutlich konkreter wird, was die Unterstützung angeht", merkte der Ministerpräsident an. Bei früheren Herausforderungen habe es Schlüssel zur Verteilung der Mittel gegeben. "Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass dies nachgeholt wird", so Günther.

In den nächsten drei Wochen solle mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bund und Ländern die Finanzierung geklärt werden, "denn wir brauchen hier sehr schnell Klarheit darüber, wie das erfolgt." Gerade die Kommunen müssten sich darauf verlassen können, dass nicht nur vom Land Unterstützung komme, sondern dass auch der Bund das als gemeinsame Herausforderung sehe, sagte Günther.

Viele erste Ukraine-Flüchtlinge gegen Corona geimpft

Von den ersten in Schleswig-Holstein angekommenen Ukraine-Flüchtlingen sind nach Regierungsangaben überraschend viele mit in Deutschland zugelassenen Mitteln gegen das Coronavirus geimpft. In der ersten Woche habe dies auf die in den Landesunterkünften aufgenommenen Flüchtlinge zu etwa 80 Prozent zugetroffen, berichtete das Innenministerium unter Berufung auf die Notarzt-Börse. Die Tendenz sei aber sinkend.

Impfquote in Ukraine vergleichsweise niedrig

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte am Mittwoch im Landtag darauf hingewiesen, dass wohl viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine hierzulande als ungeimpft gelten - entweder weil sie gar nicht gegen das Coronavirus geimpft seien oder aber mit einem Impfstoff, der in der EU nicht zugelassenen ist. Die Impfquote in der Ukraine ist - laut der Verbraucherzentrale - vergleichsweise niedrig. 35 Prozent der Menschen sind demnach zwei Mal geimpft, 1,7 Prozent drei Mal.

Impfstatus der Geflüchteten bei Ankunft überprüft

Jeder in Landesunterkünften aufgenommene Flüchtling wird auf seinen Impfstatus überprüft und erhält ein entsprechendes Impfangebot. Den Angaben zufolge wurden in den Landesunterkünften bei ukrainischen Staatsangehörigen bisher 122 Impfungen gegen Covid-19 vorgenommen. Eine Impfpflicht besteht für Gemeinschaftsunterkünfte bei Masern, Mumps und Röteln. Hier seien Ukrainer bisher 499 Mal geimpft worden.

