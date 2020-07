Stand: 10.07.2020 15:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Urlaub in Norwegen ab 15. Juli wieder möglich

Gute Nachricht für Skandinavien-Urlauber und Norwegen-Liebhaber: Vom kommenden Mittwoch (15.7.) an dürfen Feriengäste aus Deutschland ohne Einschränkungen nach Norwegen reisen und dort Urlaub machen und auch umgekehrt. Das hat die norwegische Regierung am Mittag bekanntgegeben. Die Pflicht zur zehntägigen Quarantäne nach der Ein- oder Rückreise nach Norwegen fällt weg.

Norwegen-Urlaub für Deutsche wieder möglich NDR 1 Welle Nord - 10.07.2020 14:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt Von kommenden Mittwoch an dürfen Feriengäste aus Deutschland ohne Einschränkungen nach Deutschland reisen. Umgekehrt dürfen auch norwegische Touristen wieder in Deutschland Urlaub machen.







Color Line: Deutsche dürfen wieder an Bord

Eine Folge: Nach rund viermonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie will die norwegische Reederei Color Line ab Mittwoch auch wieder deutsche Passagiere für ihre Fahrten zwischen Oslo und Kiel an Bord nehmen. Das Hygienekonzept sehe weitaus weniger Gäste an Bord vor, sagte der Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, Dirk Hundertmark, am Freitag. Das Konzept habe sich in den vergangenen Wochen bewährt. Bereits seit Mitte Juni fahren die beiden Schiffe "Color Fantasy" und "Color Magic" wieder im täglichen Wechsel auf der Strecke Oslo-Kiel. Sie nehmen bislang aber nur norwegische Passagiere mit. Mitte März hatte die Reederei die Linie wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich eingestellt.

Strenge Corona-Kriterien für Ein- und Ausreise

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg hatte bereits Ende Juni angekündigt, Reisen aus einer und in eine ganze Reihe von Staaten des Europäischen Wirtschafts- und des Schengenraums ab dem 15. Juli wieder möglich zu machen, sofern dies die Corona-Lage in dem jeweiligen Land erlaube. Eines der Kriterien ist, dass es dort in den vergangenen zwei Wochen weniger als 20 bestätige Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gab. Einschränkungen gibt es weiterhin unter anderem für große Teile Schwedens.

