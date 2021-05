Land vergibt 10.000 Impftermine mit Johnson & Johnson Stand: 11.05.2021 18:55 Uhr Für die Woche vom 17. bis 23. Mai stehen in den Impfzentren 10.000 Termine zur Verfügung. Das Mittel von Johnson & Johnson muss nur einmal geimpft werden.

Schleswig-Holstein gibt am Freitag (14.5.) Corona-Impftermine für weitere 10.000 Menschen der Prioritätsgruppe 2 frei. Diese können dann ab 17 Uhr unter www.impfen-sh.de jeweils für eines der 28 Impfzentren gebucht werden. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag angekündigt. An diesen Terminen, die für den 17. bis 23. Mai vergeben werden, wird der US-amerikanische Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

Nur eine Impfung vonnöten

"Die Impfkampagne läuft auf Hochtouren, trotzdem gibt es Menschen, die schon länger impfberechtigt sind, und bislang keinen Termin buchen konnten", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Nun haben wir mit Johnson & Johnson die Möglichkeit, kurzfristig zusätzliche Kapazitäten zu aktivieren, um gerade der Gruppe der über 70-Jährigen, die noch keinen Termin beim Haus- oder Facharzt oder im Impfzentrum buchen konnten, ein zusätzliches Angebot zu machen", meinte Garg weiter.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, den Impfstoff von Johnson & Johnson regelhaft nur bei Personen über 60 Jahren einzusetzen. Das Mittel muss nur einmal geimpft werden.

Diese Personen gehören zur Prioritätsgruppe 2:

Personen, die 70 bis 79 Jahre alt sind

Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko



mit Trisomie 21

mit einer Contergan-Schädigung

nach einer Organtransplantation

mit einer Demenz, einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung

mit hämatologischer oder behandlungsbedürftiger Krebserkrankung

mit schweren Lungenerkrankungen (zum Beispiel COPD, Mukoviszidose)

mit Diabetes (mit HbA1c ≥ 58 mmol/mol oder ≥ 7,5%)

mit chronischer Leber- oder Nierenerkrankung

mit einem Body-Mass-Index über 40

mit einem ärztlich attestierten erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf

Einen Impftermin buchen dürfen außerdem:

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen



von Pflegebedürftigen, die 70 Jahre oder älter sind und nicht in einer Einrichtung leben

von Plegebedürftigen mit den oben genannten Vorerkrankungen, die nicht in einer Einrichtung leben

von einer schwangeren Person

Personal



in stationären Einrichtungen und in ambulanten Pflegediensten, das geistig behinderte Menschen behandelt, betreut oder pflegt

in medizinischen Einrichtungen, insbesondere Ärztinnen und Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt

der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die - etwa bei Demonstrationen - einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Soldatinnen und Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind

Personen in Positionen, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur relevant sind

Beschäftigte in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, sowie in Grund-, Sonder- oder Förderschulen

Personen, die in Obdachlosen-, Asylbewerber-, Flüchtlings- oder Spätaussiedler-Unterkünften leben oder tätig sind

Personen, die mit anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a SGB XI regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind

So kann die Berechtigung nachgewiesen werden

Es gibt vier Wege, die jeweilige Impfberechtigung nachzuweisen:

