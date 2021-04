Corona-"Notbremse" endet im Kreis Herzogtum Lauenburg Stand: 30.04.2021 15:21 Uhr Entspannung im Kreis Herzogtum Lauenburg: Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein kündigte ein Kreissprecher an, dass die "Notbremse" am Sonntag außer Kraft gesetzt wird.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 74,7 - und damit nun fünf Tage in Folge unterhalb der Grenze von 100. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass die Regelungen der Corona-"Notbremse" nicht mehr greifen müssen. Am Sonntag werde dann auch die Ausgangssperre aufgehoben, kündigte ein Sprecher an. Die Schulen gehen kommende Woche zurück in den Wechselunterricht. Dies gilt nach Angaben des Kreises für alle Jahrgangsstufen, nur nicht für die Abschlussklassen. Dort findet Präsenzunterricht unter Hygienebedingungen statt. Kindertagesstätten starten Montag wieder mit dem eingeschränkten Regelbetrieb.

Insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 63,9 - laut Gesundheitsministerium sind das rund zehn Punkte niedriger als vor einer Woche.

