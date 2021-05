Corona-Impfung: Neues System für Terminvergabe startet im Juni Stand: 18.05.2021 16:38 Uhr Laut Gesundheitsminister Garg kann man sich ab Anfang Juni auf dem Online-Portal des Landes registrieren und bekommt dann baldmöglich automatisch einen Termin zugewiesen.

Immer wieder in die Online-Warteschlange, immer wieder Glücksspiel, immer wieder Pannen: Damit soll in wenigen Wochen Schluss sein. Das Vergabesystem für Impftermine in Schleswig-Holstein auf www.impfen-sh.de wird geändert. Wie Heiner Garg (FDP) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz mitteilte, sollen sich Impfwillige ab Anfang Juni registrieren können. Sobald dann Termine verfügbar seien, würden diese automatisch zugewiesen. Dabei können sich Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner das Impfzentrum selbst aussuchen. Hintergrund ist, dass die Impfpriorisierung laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 7. Juni endet.

Garg: SH setzt Erstimpfungen nicht aus

Garg sagte, er habe das neue Konzept für die Terminvergabe gestern Abend in der Koalitionsrunde vorgestellt und viel Zuspruch bekommen. Zugleich räumte er ein, dass auch weiterhin nicht jeder Impfwillige sofort einen Termin erhalten wird. "Wir werden nicht mehr Impfdosen haben, aber viele Menschen werden nicht mehr frustriert davon sein, es im Online-Portal immer wieder neu versuchen zu müssen", betonte Garg. Er machte auch klar, dass es nach wie vor zu wenig Impfstoff gibt. Trotzdem: Schleswig-Holstein werde die Erstimpfungen definitiv nicht aussetzen, sagte der Minister.

VIDEO: Neue Impftermin-Vergabe: Journalisten fragen, Garg antwortet (23 Min)

75.000 neue Impftermine ab 20. Mai

Für den bisherigen Verlauf der Impfkampagne in Schleswig-Holstein zog Garg eine positive Bilanz. Inzwischen seien mehr als eine Million Menschen im Land mindestens ein Mal geimpft. Vollen Impfschutz hätten bereits 13,6 Prozent der Menschen, damit liege Schleswig-Holstein im bundesweiten Ranking der Länder auf Platz vier.

Die nächste größere Vergabe von Impfterminen, noch nach dem bisherigen System, ist laut Garg für den 20. Mai geplant. Dann sind 75.000 Termine für die beiden folgenden Wochen verfügbar. Außerdem rechnet der Minister damit, dass die schleswig-holsteinischen Impfzentren von Juni an 80.000 Dosen pro Woche erhalten werden.

