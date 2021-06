Digitaler Impfpass startet in SH Stand: 10.06.2021 16:03 Uhr Bereits durchgeimpfte Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner können laut Gesundheitsministerium ab Montag in vielen Apotheken einen Online-Impfpass bekommen. Der Apothekerkammer zufolge werden die meisten den kostenlosen Service anbieten.

Wer vollständig geimpft ist, also alle vorgesehenen Dosen eines zugelassenen Impfstoffs erhalten hat und seit der letzten Dosis mindestens 14 Tage vergangen sind, kann sich ab kommender Woche bei den Apotheken im Land einen digitalen Impfpass holen - kostenlos. Insgesamt gibt es rund 620 Apotheken in Schleswig-Holstein. Der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Frank Jaschkowski, geht davon aus, dass etwa 400 bis 500 von ihnen digitale Impfpässe ausstellen werden.

Digitaler Impfpass: Wie funktioniert das?

Um einen digitalen Impfpass zu bekommen, muss zunächst ein sogenannter QR-Code erzeugt werden, der an die Apotheken geschickt wird. Dafür müssen Interessierte laut Jaschkowski zunächst mit ihrem Impfausweis in eine Apotheke gehen. Die verbinde sich dann mit einem Großrechner der Bundesregierung, wo der QR-Code erzeugt werde. Dieser Code kann dann ausgedruckt oder in die Corona-Warn-App des Bundes oder in die neue, extra dafür entwickelte, CovPass App geladen werden. "So, wie es dem Kunden lieber ist", meint Jaschkowski. Über ein extra Portal der Apotheken können vollständig Geimpfte eine Apotheke in ihrer Nähe finden, die mitmacht.

Weitere Informationen Corona-Impfung: Priorisierung aufgehoben - was sich ändert Nun sind theoretisch alle berechtigt, eine Impfung zu bekommen. Wo das schon geht: Fragen, Antworten und Zahlen zur Impfkampagne in SH. mehr

Hausärzte stellen wohl im Juli den Pass aus

Auch die Hausärzte im Land werden bald Ausweise ausstellen - laut Hausärzteverband wird das aber noch bis mindestens Juli dauern. Zurzeit seien die technischen Voraussetzungen, um einen nötigen QR-Code vom RKI erstellen zu lassen, noch nicht gegeben, so der Verband.

Knapp die Hälfte der Bevölkerung von SH mindestens ein Mal geimpft

Bislang haben laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums 1.405.772 Personen in Schleswig-Holstein mindestens eine Erstimpfung erhalten. Das entspricht rund 48,4 Prozent der Bevölkerung. 702.581 der Geimpften haben bereits die Zweitimpfung erhalten, was einem Bevölkerungsanteil von 24,2 Prozent entspricht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2021 | 16:00 Uhr