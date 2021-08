Corona: Die Impfung und das Bauchgefühl Stand: 10.08.2021 05:00 Uhr Emotionen spielen bei der Entscheidung für oder gegen das Impfen oft eine große Rolle. Die Gesprächsführungsmethode "Shared Decision Making" soll dazu beitragen, eine rationale Entscheidung zu treffen.

von Christian Schepsmeier

Jason darf seine Oma nicht mehr besuchen: "Sie wollte, dass ich mich impfen lasse, aber ich habe es noch nicht gemacht", erzählt der junge Mann mit den dunklen Locken, mit einer Miene zwischen Lächeln und Bedauern, "das gab Streit in der Familie." Er habe Angst vor Nebenwirkungen gehabt, sich nicht entscheiden können. Jason erzählt das bei unserer Umfrage unter Passanten in der Kieler Fußgängerzone. Thema: Welche Gefühle löst die Entscheidung für oder gegen eine Impfung bei den Menschen aus?

Von Angst spricht nicht nur Jason, sondern kurz danach auch ein älterer Herr. Bei ihm war es aber nicht die Angst vor der Impfung, sondern die Angst vor einer Ansteckung. Diese Angst sei jetzt, nach seiner Impfung, von einem Gefühl der Sicherheit abgelöst worden. Bei manchen ist es Angst, bei anderen Freude über die Impfung und manchmal stoßen wir auch auf Wut und Ärger. Bei Ole Fricke ist es der Ärger über Impfgegner: "Das kann ja nicht angehen, dass die das nicht machen. Da brauchen wir eine Pflicht. Alle impfen. Fertig."

Entscheidungen jenseits von Angst und Autorität fällen

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber sie passt zu Beobachtungen des Psychologen Friedemann Geiger vom UKSH: Die Frage, ob sich jemand impfen lassen will oder soll, könne eine ganze Bandbreite von Gefühlen wecken. "Wenn sich jemand zum Beispiel gedrängt fühlt, sich impfen zu lassen, empfindet er das vielleicht als Übergriffigkeit, und ist dann möglicherweise grundsätzlich dagegen", sagt Geiger, "und jemand anderes lässt seine Entscheidung eher von der Angst leiten." Zum Beispiel von der Angst, krank zu werden, oder von der Angst vor Nebenwirkungen.

Geiger arbeitet am "Nationalen Kompetenzzentrum Shared Decision Making" am UKSH. Er und sein Team wollen unter anderem dabei helfen, medizinische Entscheidungen - wie die Entscheidung für oder gegen die Corona-Impfung - nicht nur von Gefühlen und Affekten abhängig zu machen. Aber eben auch nicht nur von der Autorität einer Ärztin, eines Arztes oder einer staatlichen Institution. "Wir wollen, dass Menschen entscheiden, was zu ihnen passt", sagt Geiger, "wir gehen ergebnisoffen in das Gespräch. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine wirklich fundierte Entscheidung getroffen wird."

VIDEO: Geiger: Darum ist das Impfen so eine schwierige Entscheidung (3 Min)

Nutzen und Risiken abwägen

Shared Decision Making, gemeinsame Entscheidungsfindung, so heißt das im Jargon der Gesundheitsberufe. Dabei verheimlichen Friedemann Geiger und seine Kollegen ihre persönliche Meinung nicht. Der Psychologe selbst sieht bei einer Corona-Impfung viel mehr Nutzen als mögliche Risiken. Diese Meinung ist aber eben nicht das erste, was er dem Gegenüber auftischt: "Was ich persönlich denke, spielt erstmal keine Rolle." Stattdessen werde besprochen, welche Risiken und welchen möglichen Nutzen es gebe - um dann abzuwägen: "Die Entscheidung für oder gegen die Behandlung trifft dann wirklich derjenige, den sie betrifft", sagt Geiger. Inzwischen werden alle Ärztinnen und Ärzte am UKSH in dieser Form der Gesprächsführung geschult - egal, ob es um Krebs geht oder um Corona.

Wenn Druck zur Lüge führt

Solche Gespräche auf Augenhöhe sind etwas, was in der Kieler Fußgängerzone einige Menschen vermissen. "Ich möchte mich nicht impfen lassen, aber mittlerweile fühle ich mich fast genötigt", sagt zum Beispiel Jana Müller. Sie bekomme immer wieder zu hören, dass sie die Impfung machen müsse - häufig verbunden mit dem Hinweis, sie solle doch an ihre Mitmenschen denken: "Aber in erster Linie geht es doch um mich, und ich möchte es nicht. Für mich ist es noch nicht gut genug erforscht. Vielleicht mache ich es später." Bis dahin versuche sie eine neue Strategie im Umgang mit aufdringlichen Impfbefürwortern: "Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage: 'Ich bin geimpft', um nicht immer wieder dieselben Gespräche zu führen."

Auch bei Oliver Kluschke ist es nicht so einfach mit dem Thema Impfen: "Ich bin damit groß geworden, dass meine Eltern mich nicht haben impfen lassen", erzählt der Student, "aber bei Corona ist es für mich schwierig zu entscheiden. Ich habe mich vor allem aus Unwissenheit noch nicht geimpft, und weil es mich alles genervt hat. Wahrscheinlich habe ich mich einfach zu wenig mit der Frage beschäftigt, was dafür spricht und was dagegen."

Videos 3 Min Impfungen für Schüler - Die Gesellschaft ist gespalten Laut Virologe Jan Rupp lenke die Diskussion davon ab, dass mit Impfungen im Erwachsenenalter die Pandemie gestoppt werden könne. 3 Min

Ziel: Entscheidungen treffen, die bestmöglich zum Menschen passen

Wenn jemand wie Oliver Kluschke zu einem Gespräch nach dem Prinzip des Shared Decision Making eingeladen werden würde, dann würde ihm zuerst gesagt werden, dass eine wichtige medizinische Entscheidung ansteht. Im Anschluss würde das Für und Wider abgewogen werden. Es würde um rein körperliche Wirkungen und Nebenwirkungen und die Frage gehen, welche Auswirkungen eine Impfung oder die Entscheidung gegen eine Impfung auf das soziale Leben haben kann. Am Ende würde Oliver Kluschke eine Entscheidung fällen, und zwar aus eigenem Antrieb heraus und nach eigener Abwägung.

Eine ganz andere Strategie wäre politischer Druck, um möglichst viele Impfungen durchzusetzen. Psychologe Friedemann Geiger sagt dazu: "Wenn die Regierung entscheidet, in Restaurants dürfen nur noch Geimpfte rein, dann ist das für manche der Grund, sich impfen zu lassen. Für andere mag das aber der Beweis sein, dass die Regierung sie zu etwas zwingen will." Eine Impfpflicht wäre in jedem Fall eine politische Entscheidung, die Shared Decision Making als Entscheidungshilfe für die Impffrage unmöglich machen würde, sagt Geiger. "Was wir erreichen wollen, ist, in der Impfentscheidung, aber auch in allen anderen Entscheidungen, dass Menschen Therapieentscheidungen treffen, die bestmöglich zu ihnen und ihren Lebensumständen passen."

Jason, der junge Mann aus der Fußgängerzone, braucht übrigens keinen weiteren Druck. Er will sich nun bald impfen lassen, nachdem er sich mit Risiken und Nebenwirkungen auseinandergesetzt hat. Aus mehreren Gründen: Weil er glaubt, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, weil er sich selbst mehr Freiheiten erhofft und weil er seine Oma wieder besuchen will.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.08.2021 | 19:30 Uhr