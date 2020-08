Stand: 27.08.2020 18:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Chöre und Blasorchester dürfen bald wieder proben

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, die Corona-Regeln für Hobbymusiker zu lockern. "Wir wollen, dass Chöre und Blasorchester - auch im Amateurbereich - ab Mitte nächster Woche wieder loslegen können", sagte er am späten Donnerstagnachmittag. "Wir wollen in Schleswig-Holstein am nächsten Dienstag entscheiden, dass wir das Proben ermöglichen - auch innerhalb von geschlossenen Räumen mit 2,50 Meter Abstand." Öffentliche Auftritte seien aber weiterhin nicht möglich. Wegen des Übertragungswegs des Coronavirus' gelten im Moment noch besonders strenge Regeln für diese Musikbereiche.

Günther: "Chöre sollen wieder loslegen können" Schleswig-Holstein Magazin - 27.08.2020 19:30 Uhr Ministerpräsident Günther hat angekündigt, dass Chöre und Blasorchester bald wieder proben dürfen - auch innerhalb geschlossener Räume. Die entsprechenden Regeln sollen ab Mitte nächster Woche gelten.







Günther: Kieler Woche von Beschlüssen nicht betroffen

Außerdem erklärte Günther in seiner Stellungnahme nach der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, dass die dort getroffenen Beschlüsse zu Großveranstaltungen nicht die Kieler Woche in der aktuell geplanten Fassung betreffen würden. Die Regierungschefs hatten sich dabei auf einheitlichere Regeln zur Eindämmung der Pandemie verständigt. Großveranstaltungen sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattfinden, wenn eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist.

Bußgeld für Verstöße gegen Maskenpflicht unverändert

Die Regierungschefs einigten sich auch darauf, dass in fast allen Bundesländern ein Bußgeld von mindestens 50 Euro bei allgemeinen Verstößen gegen die Maskenpflicht erhoben werden soll. In Schleswig-Holstein liegt es im Moment bei 150 Euro - und das soll laut Günther auch so bleiben. In Schleswig-Holstein bleiben auch die Regeln für private Feiern unverändert: Im privaten Bereich dürfen in Innenräumen bis zu 50 Menschen teilnehmen, draußen bis zu 150 - unter Auflagen. In der Schalten konnten sich die Teilnehmer nicht auf eine einheitliche Regelung in diesem Bereich verständigen.

Weitere Beschlüsse am Dienstag

Günther kündigte an, dass seine Regierung am kommenden Dienstag auch entscheiden will, wie die weiteren Beschlüsse der Videoschalte in Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Bis dahin würde die aktuell bis zum 30. August gültige Corona-Verordnungen verlängert.

