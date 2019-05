Stand: 22.05.2019 12:23 Uhr

Wedel: Kohlekraftwerk bleibt länger am Netz

Das Kohlekraftwerk Wedel soll bis zum Beginn der Heizperiode 2024/25 am Netz bleiben. Das geht aus der Einigung zum Kohleausstieg in der Fernwärme zwischen der Hamburger Bürgerschaftsfraktion und der Volksinitiative "Tschüss Kohle" hervor. Bisher war geplant, dass Wedel spätestens 2022/2023 abgeschaltet wird. Ab 2021 greift eine neue EU-Richtlinie, die deutlich niedrigere Stickoxid-Grenzwerte für Kraftwerke vorgibt - und vom Wedeler Kraftwerk aus den 1960er-Jahren bisher nicht eingehalten werden kann. Wegen des Weiterbetriebs soll die Anlage nun modernisiert werden.

Bürgerinitiative in Wedel ist sauer

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bedauert, dass Hamburg den in Aussicht gestellten Termin für die Abschaltung des Kohlekraftwerks Wedel offenbar nicht halten kann. Das sei eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz, so Albrecht. Auch Kerstin Lueckow von der Bürgerinitiative "Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel" ist sauer: "Ich hab das Gefühl, dass wir hier komplett ignoriert werden." Es gebe ein Riesen-Problem, so Lueckow. "Die Kinder spielen im Garten und werden mit nachweislich ätzenden Partikeln beregnet. Und alle tun so als wäre das Problem nicht da und als könnte man das Kraftwerk immer einfach weiter laufen lassen."

Dass es Flugasche aus dem Meiler gibt, ist unbestritten. Ein Gutachten, das von Vattenfall in Auftrag gegeben worden war, kam 2018 aber zu dem Ergebnis, dass die Partikel weder gesundheits- noch umweltschädlich sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2019 | 10:30 Uhr