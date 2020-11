Vogelgrippe in SH: Neue Fälle in Nordfriesland Stand: 20.11.2020 19:26 Uhr Die Geflügelpest ist seit Anfang November in einem vierten Nutztierbestand in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Betroffen ist laut dem Kreis Nordfriesland ein Betrieb auf der Insel Pellworm mit rund 650 Gänsen.

Nach Angaben des Kreises Nordfriesland sind die Tiere mit dem Virus H5N8 infiziert. Dies hätten Laborergebnisse des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), des nationalen Referenzlabors für Geflügelpest, bestätigt. Von insgesamt rund 650 Tieren in dem Betrieb sei eine größere Anzahl innerhalb kurzer Zeit verendet, hieß es. Die verbliebenen Gänse wurden nach Vorgabe der Geflügelpest-Verordnung getötet.

Neuer Sperrbezirk eingerichtet

Um ein Überspringen der Geflügelpest auf weitere Nutztierbestände zu verhindern, richtete das Veterinäramt des Kreises Nordfriesland die Insel Pellworm als Sperrbezirk und die Halligen Hooge, Süderoog und Südfall als Beobachtungsgebiet ein. An den Hauptzufahrtswegen werden Schilder mit der Aufschrift "Geflügelpest-Beobachtungsgebiet" beziehungsweise "Geflügelpest-Sperrbezirk" angebracht. In ganz Schleswig-Holstein herrscht Stallpflicht für Geflügelhalter.

Weitere Wildvögel infiziert

Unterdessen breitet sich die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein rasant aus. Die Naturschutzorganisation WWF ist besorgt: Besonders im Wattenmeer habe die Infektionskrankheit eine dort nie dagewesene Dimension erreicht. Laut eines Sprechers wurden allein im schleswig-holsteinischen Teil der Wattenmeer-Region schon rund 8.000 tote Wildvögel gefunden. Ein Ende dieser Krise sei noch nicht absehbar.

Weitere Fälle in anderen Kreisen

Auch im Binnenland erreiche die Erkrankung neue Regionen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Kiel mit. Erstmals würden Befunde bei Wildvögeln aus den Kreisen Pinneberg (Möwe, Nonnengans) und Herzogtum Lauenburg (Wildente) vorliegen. Zuvor war Geflügelpest auch in Dithmarschen und weiteren Kreisen festgestellt worden. Das FLI hat 54 weitere Fälle der Geflügelpest in Schleswig-Holstein bestätigt. Die Gesamtzahl der aktuell bestätigten Fälle liegt damit bei 223.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.11.2020 | 17:00 Uhr