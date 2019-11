Stand: 07.11.2019 08:14 Uhr

Verwirrung um zweigleisigen Ausbau der Marschbahn

Dauert der zweigleisige Ausbau der Marschbahnstrecke zwischen Niebüll und Klanxbüll doch noch einige Jahre länger als bisher gedacht? Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) ist überrascht, dass das Projekt offenbar nicht mehr in einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum beschleunigten Ausbau von Verkehrsprojekten auftauchen soll. "Ehrlich gesagt, macht mich das fassungslos", sagte Buchholz. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer Fehlentscheidung. Er sagte, er setze darauf, dass diese Entscheidung zügig korrigiert wird. Die Bahnstrecke sei für den Norden und Tausende Pendler von größter Bedeutung.

Irritationen um Marschbahn-Ausbau NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.11.2019 06:00 Uhr Autor/in: Kroeske, Peer-Axel Ursprünglich war der Ausbau der Bahnlinie zwischen Niebüll und Klanxbüll in einem Gesetzesentwurf erwähnt. Nun ist die Marschbahn offenbar nicht mehr Teil davon.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Buchholz fordert Landes-SPD zum Handeln auf

Nach Informationen der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow ist das SPD-geführte Bundesumweltministerium dafür verantwortlich. Es habe darauf bestanden, den zweigleisigen Ausbau der Marschbahn aus dem Gesetzentwurf herauszunehmen, so Damerow. Dieses weist den Vorwurf jedoch zurück. Buchholz fordert die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und auch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Stegner dazu auf, aktiv zu werden und Druck auszuüben, damit dieser Kabinettsbeschluss noch einmal überdacht werde.

Hoffnung ruht auf dem Bundestag

Etwas Hoffnung bleibt für die Schleswig-Holsteiner aber noch, dass der Ausbau doch noch in die Legalplanung aufgenommen wird. So kündigte Damerow an, sich mit ihren Kollegen von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dafür einzusetzen, dass die Marschbahn wieder als Projekt in das Gesetz kommt. Und auch das Bundesverkehrsministerium teilte mit, es hoffe, dass das Projekt Niebüll - Klanxbüll im Zuge des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens wieder in die Projektliste aufgenommen wird.

Weitere Informationen Ausfälle auf Syltstrecke - Probleme bei Römö-Express Bis zum 8. Dezember fahren Auto- und Personenzüge über den Hindenburgdamm deutlich seltener als üblich. Grund sind Bauarbeiten. Nun fällt auch eine der beiden Syltfähren für eine Woche aus. mehr Marschbahn: Züge fahren seltener nach Sylt Vier Mal 80 Stunden Pause: In den kommenden Wochen fahren Personen- und Autozüge deutlich seltener nach Sylt als gewohnt. Der Grund: Auf der Strecke werden Weichen und Gleise erneuert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2019 | 06:00 Uhr