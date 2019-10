Stand: 21.10.2019 09:19 Uhr

Verkauf von Senvion-Teilen ist beschlossene Sache

Der deutsch-spanische Windanlagenbauer Siemens Gamesa übernimmt Teile des insolventen Konkurrenten Senvion. Wie der Windanlagenbauer heute Morgen mitteilte, will Siemens Gamesa das europäische On-Shore-Servicegeschäft und die Produktion von Rotorblättern in Portugal übernehmen - für 200 Millionen Euro. Die spanische Siemens-Tochter will nach offiziellen Angaben knapp 500 Senvion Beschäftigte in Deutschland übernehmen. Davon profitieren auch Mitarbeiter in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Viele Arbeitsplätze bleiben aber auch auf der Strecke.

Die Hängepartie für die rund 800 Senvion-Mitarbeiter in Schleswig-Holstein hat ein Ende. Der insolvente Windanlagenbauer und der Konkurrent Siemens-Gamesa haben sich nach eigenen Angaben auf Übernahmepläne verständigt.







Transfergesellschaft für nicht übernommene Mitarbeiter

Nach NDR-Informationen kommen die meisten der 500 Menschen, die übernommen werden sollen, aus Schleswig-Holstein. Rund 300 Beschäftigte in Büdelsdorf, Osterrönfeld und an den Wartungsstandorten an der Westküste sollen ein Übernahmeangebot bekommen. Die restlichen rund 500 Senvion-Mitarbeiter aus Schleswig-Holstein können für einige Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, um in der Zeit an andere Unternehmen vermittelt zu werden. In Hamburg sollen durch den Teilverkauf rund 70 Jobs erhalten bleiben. Laut Senvion muss der Deal noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Anfang April hatte Senvion Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Seitdem hatte das Unternehmen einen Investor gesucht. Das Vorhaben, Senvion als Ganzes zu verkaufen, scheiterte.

