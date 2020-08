Stand: 08.03.2018 14:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Unfall an NOK-Schleuse: Ursache geklärt

Das Containerschiff "Akacia" ist gegen ein Schleusentor am Nord-Ostsee-Kanal bei Kiel-Holtenau gekracht und hat es schwer beschädigt. Nun hat die Polizei Kiel die Ermittlungen abgeschlossen. Die Beamten fanden heraus: Nicht menschliches Versagen, sondern ein technischer Defekt hat zu dem Unfall geführt. Bereits kurz nach dem Unfall hatten die Ermittler vermutet, dass defekte Maschinen Schuld sind. Sie hatten dafür gesorgt, dass das Schiff nicht stoppen konnte, sondern mit hoher Geschwindigkeit gegen das Schleusentor fuhr. Nun geht der Fall an die Staatsanwaltschaft in Kiel. Sie soll prüfen, ob ein Verfahren eingeleitet wird.

"Akacia" in Hamburger Werft repariert

Zwei Schlepper haben das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff nach Hamburg gebracht. Dort wurde es entladen und in einer Werft repariert. Der Schaden an der Schleuse liegt laut Polizei im zweistelligen Millionenbereich. Das kaputte Schleusentor musste durchgesägt werden. Hierfür hat ein Kieler Unternehmen eine spezielle Seilsäge entwickelt. Die Arbeiten waren nach einer Woche abgeschlossen. Die Reste des Tors konnten abtransportiert werden. Durch den Unfall musste die Große Schleuse Süd in Kiel-Holtenau gesperrt werden. Die Nordkammer war allerdings weiterhin im Einsatz und der Kanal somit befahrbar.

