UKSH: Mitarbeiter in Kiel und Lübeck im Warnstreik

Seit dem frühen Dienstagmorgen läuft am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ein Warnstreik der Beschäftigten an beiden Standorten in Kiel und Lübeck. Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft ver.di. Es werde in den Kliniken zu Verzögerungen kommen, sagte ver.di-Sprecher Christian Godau. Insgesamt beteiligen sich laut Gewerkschaft etwa 550 Mitarbeiter an dem Protest - 300 in Lübeck und 250 in Kiel. "Es geht nicht nur um mehr Geld. Die Kollegen sind frustriert wegen des viel zu geringen Personals und der extremen Arbeitsverdichtung", sagte Godau.

UKSH: Ganztägige Warnstreiks in Kiel und Lübeck NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.02.2019 08:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel An der Uniklinik Schleswig-Holstein in Kiel und Lübeck wird den ganzen Tag gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat zu der Aktion aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für das Krankenhauspersonal.







"Kollegen gehen dann doch auf Station"

In beiden Städten sammeln sich die Streikenden zu Kundgebungen und Demonstrationszügen. Godau erklärte die überschaubare Beteiligung: "Wir haben grundsätzlich das Problem, dass die Besetzung im Krankenhaus oftmals nicht gut ist und wir einen Notdienst gewährleisten müssen. Und das führt leider dazu, dass Kollegen dann doch auf Station gehen."

Auswirkungen hatte der Ausstand dennoch. "Wegen des Warnstreiks sind verschiebbare Operationen verlegt worden", bestätigte UKSH-Sprecher Oliver Grieve. Außerdem gebe es Verzögerungen beim Patiententransport in den Kliniken. Nach Angaben der Gewerkschaft waren am Dienstag nur zwei der zwölf zentralen Operationssäle in Betrieb.

Sechs Prozent mehr Gehalt gefordert

Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder: Ver.di verlangt Einkommenssteigerungen von sechs Prozent - mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab und hat in der zweiten Verhandlungsrunde bislang kein Angebot vorgelegt.

