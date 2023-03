Tim Bendzko: Vom Welt retten und Songs schreiben Stand: 13.03.2023 19:44 Uhr Tim Bendzko erzählt im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein vom Songschreiben, den geänderten Prioritäten als Vater und von seinem neuen Album "April", das am 31. März erscheint.

Eigentlich sei das neue Album schon zweimal fast fertig gewesen, erzählt Tim Bendzko - im Jahr 2021 und 2022. Weil der Musiker aber fand, dass die Songs nicht zu seiner Grundstimmung passten, überarbeitete er die Auswahl. "Es sollte kein Halligalli-Album werden", sagt er. "Ich hatte das Gefühl, dass meine Stimmung schon optimistisch, aber auch nachdenklich war und ich wollte, dass man das auch hört." Auch der Titel des Albums, "April", sei eine Anspielung auf das Auf und Ab der Gefühle in den vergangenen Jahren.

Jeder kann ein bisschen die Welt retten

Nun ist das Album also tatsächlich fertig und ab dem 31.März erhältlich, mit insgesamt 15 Songs, von denen sieben bereits als Singles erschienen sind. Trotzdem gebe es noch einiges zu hören, meint Bendzko. Unter anderem den Titel "Für dich", den Bendzko an seinen Sohn richtet. "Die Prioritäten verschieben sich", so der Sänger über das Vater-Sein. "Ich mache Dinge jetzt nicht mehr für mich, sondern für meine Familie." Das zeigt auch "Wer rettet die Welt für mich?" - eine Fortsetzung von Bendzkos Hit "Nur noch kurz die Welt retten" aus dem Jahr 2011. "Meine Motivation, die Welt zu retten, ist jetzt nicht mehr, sie für mich zu retten, sondern für meinen Sohn", erklärt Bendzko. Außerdem soll die Fortsetzung daran appellieren, dass kein einzelner Mensch die Welt retten werde, sondern alle dazu beitragen können.

Angereist mit dem eigenen Camper

Insgesamt soll das neue Album nachdenklicher sein, mit "Magneten" ist aber auch ein Liebeslied dabei. Mehr als 70 Songs habe er für das Album geschrieben, sagt Bendzko - und viele wieder verworfen. "Ich muss einen inneren Druck spüren, um einen guten Song zu schreiben", erklärt der Künstler.

