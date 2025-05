Schwertransporter in Elmshorn verunglückt mit Windrad-Teil Stand: 16.05.2025 08:05 Uhr Ein Schwertransporter hat in Elmshorn in der Nacht Ladung verloren. Der Heidmühlenweg ist gesperrt. Bis das Windrad-Teil geborgen werden kann, dauert es wohl noch mehrere Tage.

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht am Rand der Innenstadt ein Schwertransporter verunglückt. Laut Polizei hatte der Transporter einen Teil des Turms einer Windkraftanlage geladen. Gegen 2 Uhr sei der Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei ist das tonnenschwere Teil vom Auflieger des Transporters gerollt.

Schwertransport verunglückt: Bergung der Ladung erst nächste Woche

Seitdem liegt das Windrad-Teil im Heidmühlenweg in Elmshorn auf der Straße. Zwei weitere Transporter, die ebenfalls Teil der Kolonne waren, stehen hinter der Unfallstelle. Sie können aufgrund ihrer Größe nicht wenden und auch nicht rückwärts die Straße verlassen, so die Polizei. Die Bergung kann demnach erst in der kommenden Woche beginnen, denn dafür sind spezielle Geräte und Fahrzeuge notwendig. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

