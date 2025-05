Stand: 16.05.2025 07:53 Uhr Stellwerkstörung zwischen Elmshorn und Husum behoben

Wegen eines defekten Stellwerks hat es am frühen Freitagmorgen (16.5.) Zugausfälle zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Husum gegeben. Laut Bahn ist die Störung mittlerweile behoben. Zwischen 4.20 Uhr und 6.30 Uhr war der Zugverkehr zwischen Elmshorn und Husum (Kreis Nordfriesland) komplett eingestellt worden. Reisende in Richtung Hamburg mussten in dieser Zeit von Husum mit Zügen der Nordbahn nach Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) und von dort mit Bahnen der Linie RE7 in Richtung Hamburg fahren.

Zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Pinneberg wurde zusätzlich ein Ersatzverkehr eingerichtet. Von dort brachte die S-Bahn Reisende in Richtung Hamburg. Laut Bahn stabililsiert sich der Zugverkehr seit 6.30 Uhr wieder, trotzdem sei noch mit Verspätungen zu rechnen.

