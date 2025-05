Stand: 15.05.2025 15:14 Uhr Trockenheit: Warum Störche manchmal ihre eigenen Küken fressen

Störche fressen gelegentlich ihre eigenen Jungen - ein Verhalten, das laut Frauke Mohrwinkel vom Michael-Otto-Institut im Naturschutzbund (NABU) Bergenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg natürlich ist. Noch konnte der NABU Bergenhusen dieses Jahr das Verhalten nicht beobachten. Besonders in trockenen Jahren, wenn Regenwürmer als Hauptnahrung fehlen und Käfer nicht in ausreichender Menge gesammelt werden können, reicht das Futter nicht für alle Küken. Die Eltern fressen dann manchmal die kleinsten, um die gewonnene Energie selbst zu nutzen. In Schleswig-Holstein wurde das Verhalten dieses Jahr schon in Segeberg beobachtet. Sorgen um die Population hat der NABU derzeit jedoch nicht.

15.05.2025