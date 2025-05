Stand: 16.05.2025 08:31 Uhr FEK Neumünster: Rettungshubschrauber können auf Dach landen

Am Freitag landet der erste Rettungshubschrauber auf dem Dach des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster. Die neue Hubschrauberplattform löst den alten am Boden gelegenen Landeplatz ab. Die neue Plattform erfülle nicht nur alle gesetzlichen Vorgaben, sondern biete vor allem für die Patientenversorgung einige Vorteile, sagt Geschäftsführerin Svenja Ehlers. Die Patientinnen und Patienten können jetzt direkt vom Dach in die Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses gebracht werden. Bisher mussten sie zunächst von dem Hubschrauber in einen Rettungswagen verlegt werden.

Außerdem biete die große Fläche der Plattform mehr Sicherheit für die Landung der Hubschrauber und durch die Beleuchtung seien auch Nachtlandungen möglich. Das war bisher nicht der Fall. Eine integrierte Technik verhindere zudem Schnee und Eis auf der Landefläche.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster