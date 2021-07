Theodor-Heuss-Ring in Kiel: "Überflieger" wieder frei Stand: 12.07.2021 11:30 Uhr Gute Nachrichten für alle Pendler in und um Kiel: Die größte der Baustellen auf dem Theodor-Heuss-Ring ist Geschichte. Der sogenannte "Überflieger" ist wieder frei. Rund herum gibt es auf dem Ring aber auch weiter Verkehrsbehinderungen.

Die Brücke, die die B404 mit der B76 verbindet war fast vier Monate gesperrt. Immer wieder gab es daher lange Staus rund um den Theodor-Heuss-Ring. Auf der großen Baustelle zwischen Waldwiesenkreisel und Barkauer Kreuz gehen die Arbeiten gut voran. Die diesjährigen Betonsanierungen an der Hochstraße des Barkauer Kreuzes sind abgeschlossen, meldet die Stadt. Daher konnte die Brücke von der B404 zur B76, auch "Überflieger" genannt, heute freigegeben werden.

2022 folgt letzter Bauabschnitt

Allerdings laufen noch Arbeiten unter der Brücke - an den Pfeilern und der Mitteltrennung der Fahrbahnen. Dafür bleibt zunächst noch die linke Spur auf dem Ring in Richtung Plön gesperrt.

Im kommenden Jahr folgt der letzte Bauabschnitt der Betonsanierung. Dann ist aber nicht der Verkehr auf dem Theodor-Heuss-Ring selbst betroffen, sondern der Kreuzungsbereich unter der Hochstraße sowie einzelne Fahrspuren der B 404.

Korrosionsschutzmaßnahmen an Spundwänden im August

Anfang August sollen die Korrosionsschutzmaßnahmen an den Spundwänden unterhalb der Fahrbahn der Neuen Hamburger Straße / Alten Lübecker Chaussee im Barkauer Kreuz starten. Dazu muss die Verkehrsführung leicht geändert werden: Gesperrt ist dann die rechte Fahrspur - und die linke Spur in Richtung Plön ist wieder frei. Es bleibt also bei einer Einengung in diesem Bereich.

