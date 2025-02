Stand: 24.02.2025 16:33 Uhr Tankstellenraub in Flintbek: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen eine Tankstelle in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am vergangenen Montag (17.2.) überfallen haben. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um junge Leute, die 17, 18 und 19 Jahre alt sind. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die Gruppe soll auch für weitere Überfälle in Schleswig-Holstein verantwortlich sein. In Flintbek erbeuteten die Täter Geld und Zigaretten.

