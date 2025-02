Stand: 25.02.2025 09:05 Uhr Tankstellenraub mit Schusswaffen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sollen drei Tankstellen in Kiel, Flintbek und Hanerau-Hademarschen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den vergangenen Wochen überfallen haben. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um junge Leute, die 17, 18 und 19 Jahre alt sind. Sie sollen Geld und Zigaretten geraubt haben. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto mit gestohlenen Kieler Kennzeichen.

Tatverdächtige in Jugendanstalt

Zwei der Tatverdächtigen gerieten am Sonnabend mit dem Wagen in eine Verkehrskontrolle. Weil es beschädigt war, ergab sich der Verdacht, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug des Tankstellenraubes in Flintbek handele. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen trafen Polizisten schließlich auf einen 19-Jährigen, der ebenfalls im Verdacht steht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Gegen alle drei Männer wurde bereits Haftbefehl erlassen. Sie sitzen in einer Jugendanstalt.

