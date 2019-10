Stand: 02.10.2019 19:34 Uhr

Tag der Deutschen Einheit: Tausende bei Bürgerfest

Die zentrale Feier zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit hat in Kiel mit einem Bürgerfest begonnen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnete am Mittwoch offiziell die zweitägigen Feierlichkeiten - gemeinsam mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Das Motto: "Mut verbindet". Rund eine halbe Million Besucher erwarten die Verantwortlichen bis Donnerstagabend in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt. Nach und nach füllte sich schon am Mittwoch die Festmeile mit vielen tausend Menschen. Die Atmosphäre begann einer kleinen Kieler Woche zu ähneln.

Regierungschef Günther: Blick in die Zukunft wagen

Ministerpräsident Günther sagte zur Eröffnung, er freue sich auf ein "buntes und fröhliches Fest in maritimer Atmosphäre - direkt am Meer". Es gehe nicht nur um historisches Gedenken, sondern auch darum, einen Blick in die Zukunft zu wagen. "Wir zeigen die gesamte Bandbreite, die unser Land zu bieten hat."

Kiel empfing seine Gäste nach mehreren Regentagen mit Sonne und einer leichten Brise. Erst später zogen Regenwolken auf. "Wir wollen eine mutige Stadt Kiel im Aufbruch zeigen", sagte Oberbürgermeister Kämpfer. Im Rahmen des Bürgerfests waren Günther und Kämpfer auch sportlich aktiv. Zusammen mit seiner Mannschaft gewann der Ministerpräsident ein Drachenbootrennen - vor dem Landessportverband und der Stadt Kiel mit dem Oberbürgermeister.

Steinmeier und Merkel kommen am Donnerstag

Zu den zentralen Feierlichkeiten kommen am Donnerstag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Außerdem werden zahlreiche Ministerpräsidenten erwartet. Merkel und Günther halten am 3. Oktober die Reden beim offiziellen Festakt.

Vor der Einheitsfeier hatte Merkel in einem Podcast gesagt, in den drei Jahrzehnten seit dem Mauerfall sei viel erreicht worden. Allerdings bleibe noch "einiges zu tun". So hätten die neuen Länder bei der Wirtschaftskraft deutlich aufgeholt. "Andererseits bleibt noch eine Wegstrecke zurückzulegen. Und so ist es in vielen Bereichen." Eine Studie der Wochenzeitung "Die Zeit" offenbart sehr kritische Aussagen von Ostdeutschen zum heutigen Zustand der Demokratie in Deutschland.

Daniel Günther sagte, es dürfe keine Brüche zwischen Ost und West geben. "Manche Diskussion, die man im Moment führt, hat es so in den letzten Jahren nicht gegeben." Es sei eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass sich Menschen nicht abgehängt fühlten. Die Politik müsse das Thema einheitliche Lebensverhältnisse in den Griff bekommen: "Da geht kein Riss durch Deutschland in Ost und West, sondern diese Herausforderung haben wir in ganz Deutschland."

Johannes Oerding auf NDR Bühne

Am Donnerstag werden natürlich viele Künstler auf drei Bühnen auftreten - auch eine vom NDR ist dabei. Mit Johannes Oerding präsentiert der NDR am 3. Oktober einen deutschen Popsänger und Songwriter der Extra-Klasse. Auf der Bühne an der Kiellinie wird es den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm geben.

NDR live in Fernsehen, Radio und Online dabei

Der NDR ist im Fernsehen, im Radio und Online live dabei. Das Schleswig-Holstein Magazin und Schleswig-Holstein 18:00 thematisieren die Deutsche Einheit in ihren Sendungen. Neben einem historischen Rückblick auf die Ereignisse vor 30 Jahren melden sich die Reporter live vom Bürgerfest in Kiel. NDR 1 Welle Nord berichtet den ganzen Tag ausführlich über das Geschehen beim Fest. Die Moderatoren schalten immer wieder live zum Bürgerfest und den offiziellen Terminen mit Politik-Prominenz.

Kiel: Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.10.2019 22:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick







Gottesdienst, Festakt und Abschlussinszenierung live auf NDR.de

Das Erste überträgt von 10 bis 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit aus Sankt Nikolai zu Kiel. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". Das NDR Fernsehen sendet am 3. Oktober von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr live vom großen Bürgerfest in Kiel. Hinnerk Baumgarten moderiert die "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit"-Sendung vor dem Landtag. Erinnert wird an den Mauerfall vor 30 Jahren und die Wiedervereinigung.

Im Mittelpunkt der Sendung "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit" am Abend um 22 Uhr steht die große Abschlussinszenierung des Festtages. Diese wird auch in einem Videolivestream auf NDR.de zu sehen sein. Das gilt auch für den ökumenischen Gottesdienst (ab 10 Uhr im Videolivestream) und für den Festakt in der Sparkassen-Arena in Kiel (12 bis 13.15 Uhr im Videolivestream).

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Weil sich viel Politprominenz angekündigt hat, ist der Sicherheitsaufwand enorm - die Innenstadt wird zeitweise zum Sperrbezirk. Zahlreiche Straßen werden zum Einheitsfest gesperrt. Das gilt besonders für die Bereiche um die Veranstaltungsorte für den Festakt (Sparkassen-Arena), den Ökumenischen Gottesdienst (Nikolai-Kirche, Alter Markt) und die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt (Schifffahrtsmuseum).

Stadt und Land raten Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nahverkehrszüge nach Kiel und der ÖPNV fahren am 3. Oktober kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2019 | 20:00 Uhr