Tag der Architektur - digital statt vor Ort

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein), vor den Toren Lübecks, befindet aktuell einer der wenigen Orte, die trotz Corona zum Tag der Architektur betreten werden können. Denn dort liegt der Herrengartenpark. Die Anlage ist in diesem Jahr eins von 31 Projekten, die beim Tag der Architektur für Schleswig-Holstein vorgestellt werden.

Zu Gast im Herrengartenpark in Stockelsdorf Schleswig-Holstein Magazin - 12.06.2020 19:30 Uhr Der Herrengartenpark in Stockelsdorf wurde auf historischer Basis neu gestaltet. Wie wurde die alte Substanz ins 21. Jahrhundert übersetzt? Reporter Thomas Kahlcke hat es sich angesehen.







Der Herrengartenpark Stockelsdorf

Seit 1761 gibt es das Herrenhaus in Stockelsdorf und einen vier Hektar großen Park drumherum. Noch vor ein paar Jahren war dort aber alles zugewildert, die Parkanlage eher angsteinflößend. Das sollte sich ändern und der Herrengartenpark zum Erholungsraum umgestaltet werden. Um genau das zu realisieren, ging Landschaftsarchitekt Gunnar ter Balk dem Park auf den Grund. Zu jeder Jahreszeit durchwanderte er ihn, begutachtete, welche Pflanzen hier wachsen, was wann blüht, kartografierte die Anlage samt Wegen und Pfaden. Das Ergebnis: ein Park, dessen Wege Sinn und Ziel haben, freie Sicht auf besondere Bäume und Gewächse, eine neu gestaltete Brücke über den Wassergraben, ein außergewöhnlicher Spielplatz und ein Rosengarten.

Fünf Jahre Arbeit und 1,4 Millionen Euro stecken in diesem Umbauprojekt. Für ter Balk eine Arbeit, die er vor allem für andere macht: "Wir sind als Landschaftsarchitekten immer nur zu Gast. Wir sind eine gewisse Zeit dort, aber diejenigen, die vor Ort sind, die hier wohnen, die hier arbeiten, die vielleicht auch Feste feiern im Herrenhaus, das sind die, für die wir das machen. Und wenn die den Park nutzen, haben wir alles richtig gemacht."

Vom Privathaus bis zum Kindergarten

Neben dem Herrengartenpark gibt es in diesem Jahr 30 weitere Projekte am Tag der Architektur. Üblicherweise sind diese in jedem Jahr begehbar, werden bei Führungen gezeigt. Nicht jedoch dieses Mal. Führungen sind nicht machbar, Gebäude können nicht ohne Weiteres betreten werden. Deshalb organisierte die Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein ein spezielles Online-Angebot. Vom Privathaus bis hin zum Kindergarten - online können sich Interessierte die gelungensten neuen Gebäude des vergangenen Jahres angucken.

Wie ter Balk stellen auch andere Garten- und Landschaftsarchitekten ihre Projekte vor - mit einem Vorteil: Diese können auch während der Corona-Pandemie betreten und bestaunt werden.

Tag der Architektur in Schleswig-Holstein Der diesjährige Tag der Architektur findet in Schleswig-Holstein am 13. und 14. Juni statt. 31 Objekte aus dem Land wurden ausgewählt.



Anstatt offener Türen und Führungen werden die Projekte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich digital über eine neu eingerichtete Online-​Galerie präsentiert.



Die Planer der Projekte wollen im kommenden Jahr ihre Objekte für Besucher zu öffnen.

